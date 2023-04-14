Maç için geldiği İstanbul'da ölü bulunan Julia Ituma'nın son mesajı ortaya çıktı

İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi de Ituma'nın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Manfredi mesajında, "Sadece voleybol dünyasını değil, tüm İtalyan sporunu etkileyen bu trajedi hepimizi dehşete düşürdü. Bugün sadece büyük bir yeteneğin kaybına değil, 18 yaşındaki harika bir kızın kaybına ağlıyoruz." yorumunu yaptı.

Manfredi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Igor Gorgonzola kulübüyle beraber Julia Ituma'nın ailesine her türlü desteği vermek için yakın temas halinde olduklarını da belirtti.