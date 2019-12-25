Maçka'da örtü yangını 

Ekiplerin kısa süre içerisinde yangına müdahale ettiklerini belirten Koçhan, "Yangının meydana geldiği alanda iki bağ evi bulunuyor. Mevsim nedeniyle bu evler de şu an kullanılmıyor. Ayrıca yangının bulunduğu alanda yer alan iki farklı yol, araçlarla müdahaleyi daha da kolaylaştırıyor. Rüzgarın şiddetinde herhangi bir değişiklik olmazsa birkaç saat içerisinde yangının kontrol altına alınacağını düşünüyoruz" dedi.