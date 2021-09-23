Madalya koleksiyoneri aile: Oda antrenman salonu, çatı ring

Antalya'da antrenmanda kızlarına destek olmak için başladıkları muay thai sporunda Avrupa birinciliği kazanan anne Hasibe ile üçüncülük elde eden baba Alim Atakan Canseven, aynı turnuvada ikinci olan Ela'nın başarısı için evlerini spor salonuna dönüştürdü. Evlerinde bir odanın zeminini tatami minderi ile kaplayıp, kum torbası ve spor aletleriyle donatan Canseven ailesi, çatıyı da ring olarak kullanıp, yeni şampiyonalara hazırlanıyor.

DHA 23.09.2021 - 11:38

Madalya koleksiyoneri aile: Oda antrenman salonu, çatı ring - 1

Canseven çiftinin çocukları Ela (12), 4 yıl önce ailesinin yönlendirmesiyle muay thai sporuna başladı. Antrenman saatinde çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen Hasibe Canseven (39) ile eşi Alim Atakan Canseven (41) de bu sporu yapmaya karar verdi.

Ela'nın başarısıyla hırslanan Canseven çifti de şampiyonalara hazırlanmaya başladı. Demirpençe Spor Kulübü'nde antrenör Hasan Urlu yönetiminde çocuklarıyla antrenman yapan çift, 2019'da Nevşehir'deki Türkiye Veteranlar Muay Thai Şampiyonası'nda ilk madalyalarını kazandı. Alim Atakan Canseven şampiyonada ikincilik, eşi Hasibe Canseven üçüncülük elde etti.

Madalya koleksiyoneri aile: Oda antrenman salonu, çatı ring - 2

ODA ANTRENMAN SALONU, ÇATI RİNG OLDU

Canseven ailesi 2019'da Antalya'da yapılan Muaythai Avrupa Federasyon Kupası'nda da ringe çıktı. Kızları Ela'nın mücadele ettiği şampiyonada Hasibe Canseven altın, Alim Atakan Canseven bronz madalyanın sahibi oldu. Ela da ikincilik elde etti.

Kazandıkları başarıyla Hasibe ile Alim Atakan çifti ve kızları Ela Canseven, milli takıma seçildi.

Uluslararası turnuvaların salgın nedeniyle ertelenmesinden dolayı Canseven ailesi, kızları Ela'nın performansının yükselmesi için evlerinin bir odasını spor salonuna dönüştürdü.

Madalya koleksiyoneri aile: Oda antrenman salonu, çatı ring - 3
Anne ve babasının muay thai sporundaki başarısından dolayı 'şampiyon aile' olarak yakın çevresinde tanınan Ela, 18-22 Ağustos'ta Ankara'da yapılan Sakarya Zaferi Çocuklar Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Okulun ardından antrenörüyle salon çalışması yapan Ela, öğrendiklerini de eve gelip anne ve babasıyla tekrarlıyor.
Madalya koleksiyoneri aile: Oda antrenman salonu, çatı ring - 4

HEDEF AVRUPA FEDERASYON KUPASINDA ALTIN MADALYA

Avrupa şampiyonasında ay-yıldızlı formayla madalya kazanmak isteyen Ela, "Ben spora başlayınca destek olmak için ailem de muay thai yapmaya karar verdi. Milli takıma seçildim, hayalimi gerçekleştirdim. Evimizin odasında annem ve babamla antrenman yaparak kendimi geliştirdim. Hedefim Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu kazanmak" dedi.
Madalya koleksiyoneri aile: Oda antrenman salonu, çatı ring - 5

EN BÜYÜK GURURU KIZININ BAŞARISI

Klima tamirciliği yaparak ailesinin geçimini sağlayan Alim Atakan Canseven ise, "Kızımın başarısı bizim için en büyük gurur. Kızımla birlikte biz de milli sporcu olmanın gururunu yaşadık. Uzun yıllar uluslararası müsabakalardaki başarısıyla bizi gururlandırmasını hayal ediyoruz" diye konuştu.

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