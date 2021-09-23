Madalya koleksiyoneri aile: Oda antrenman salonu, çatı ring

DHA 23.09.2021 - 11:38
Canseven çiftinin çocukları Ela (12), 4 yıl önce ailesinin yönlendirmesiyle muay thai sporuna başladı. Antrenman saatinde çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen Hasibe Canseven (39) ile eşi Alim Atakan Canseven (41) de bu sporu yapmaya karar verdi.
Ela'nın başarısıyla hırslanan Canseven çifti de şampiyonalara hazırlanmaya başladı. Demirpençe Spor Kulübü'nde antrenör Hasan Urlu yönetiminde çocuklarıyla antrenman yapan çift, 2019'da Nevşehir'deki Türkiye Veteranlar Muay Thai Şampiyonası'nda ilk madalyalarını kazandı. Alim Atakan Canseven şampiyonada ikincilik, eşi Hasibe Canseven üçüncülük elde etti.
Canseven ailesi 2019'da Antalya'da yapılan Muaythai Avrupa Federasyon Kupası'nda da ringe çıktı. Kızları Ela'nın mücadele ettiği şampiyonada Hasibe Canseven altın, Alim Atakan Canseven bronz madalyanın sahibi oldu. Ela da ikincilik elde etti.
Kazandıkları başarıyla Hasibe ile Alim Atakan çifti ve kızları Ela Canseven, milli takıma seçildi.
Uluslararası turnuvaların salgın nedeniyle ertelenmesinden dolayı Canseven ailesi, kızları Ela'nın performansının yükselmesi için evlerinin bir odasını spor salonuna dönüştürdü.