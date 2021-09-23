Madalya koleksiyoneri aile: Oda antrenman salonu, çatı ring

ODA ANTRENMAN SALONU, ÇATI RİNG OLDU

Canseven ailesi 2019'da Antalya'da yapılan Muaythai Avrupa Federasyon Kupası'nda da ringe çıktı. Kızları Ela'nın mücadele ettiği şampiyonada Hasibe Canseven altın, Alim Atakan Canseven bronz madalyanın sahibi oldu. Ela da ikincilik elde etti.

Kazandıkları başarıyla Hasibe ile Alim Atakan çifti ve kızları Ela Canseven, milli takıma seçildi.

Uluslararası turnuvaların salgın nedeniyle ertelenmesinden dolayı Canseven ailesi, kızları Ela'nın performansının yükselmesi için evlerinin bir odasını spor salonuna dönüştürdü.