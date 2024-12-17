Maddi değeri sıfır ama satın almak isteyenler oluyor: Yıkılacak evlerden topladı, evine sığmayınca dükkan açtı
Çanakkale’de yaşayan antikacı Günay Uygun, köylerden kentsel dönüşüme giren ya da miras kalan evlerden yıllardır topladığı tarihi nitelikteki eşyalarla dükkanında kültür hizmeti veriyor. Dükkanında sergilediği bazı eşyaların maddi değeri olmadığını ancak tarihi değeri olduğunu belirten Uygun, “Bugünlerde herkes teknolojiye yönelmişken, el işçiliğiyle yapılan şeylere bakmak insanı rahatlatıyor, huzur veriyor. Geçmişimizi yad ediyoruz.” diye konuştu.
Çanakkale’de yaşayan Günay Uygun, antika tutkusunu emeklilik sonrası mesleğe dönüştürerek açtığı dükkanında, yaşanmışlıkların izlerini taşıyan eşyaları keşfetmek isteyenlere nostaljik yolculuk sunuyor.