Maddi değeri sıfır ama satın almak isteyenler oluyor: Yıkılacak evlerden topladı, evine sığmayınca dükkan açtı

Eşyaların bir kısmının koleksiyonerler, müze açmak isteyenler ya da dekor meraklıları tarafından satın alındığını aktaran Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genelde evrak, belge, kitap, kullanılmış öküz arabası, kağnı tekerleği, kılıç, kama, tüfek... Farklı farklı ürünler var. Bu işi yaparken ürün yelpazesi de genişliyor. Bugün biri getiriyor, bakıyorum, ya hiç görmediğim ürün oluyor ya da ben diyorum, 'Bunu satabilir miyim?' Bazı ürünleri alıyorum. bir şekilde de birikiyor. Aldığım ürünlerin 5'inden 2'sini satıyorum, 3'ü kalıyor. Aldığım bir eşyaya satılır, satılmaz diye de bakmıyorum. Nadirse elimde bulunsun istiyorum. Gelen müşteri ya da ziyaretçi baksın istiyorum. O amaçla da alıyorum. Bu sefer de ayrım yapmıyorum, kim ne getirirse alıyorum."