Maddiyat değil, anı biriktirme işi: "Dünyadaki en güzel hastalık"
Samsun'da müzayede evi sahibi Muhammer Önerge, antikanın yalnızca eski eşya değil, geçmişi bugüne taşıyan bir değer olduğunu belirterek, "Antika dünyadaki en güzel hastalık. Antika maddiyat değil, anı biriktirme işidir" dedi.
Antika tutkusuyla ilgili bilgi veren Önerge, her eski eşyanın antika sayılamayacağını vurgulayarak, "Bir ürünün antika olması için artık üretilmiyor olması, sahibinin belli olması ve yıllanmış olması gerekir. 70 yıllık da, 300 yıllık da olabilir ama geçmişi bilinmeli" diye konuştu.