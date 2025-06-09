Madleen gemisindeki iki Türkten biri: Şuayb Ordu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Madleen gemisine İsrail askerleri baskın düzenledi. Gemide bulunan 12 aktivist gözaltına alınırken gemi ise İsrail’e götürülüyor. Gemide bulunan aktivistler arasında yer alan Şuayb Ordu’nun hayatı merak konusu oldu. Şuayb Ordu yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin gemiye baskın yapmaya geldikleri takdirde hiçbir eylemde bulunmayacaklarını aktararak tepkisiz olacaklarını ifade etmişti. Peki Şuayb Ordu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Şuayb Ordu’nun hayatı…
İtalya’dan yola çıkan Madleen gemisine İsrail askerleri baskın düzenledi. 2’si Türk, 12 aktivisti gözaltına alındı. Baskının ardından gemiyle irtibat kesilirken gemi Aşdod limanına çekildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemideki gönüllülerin İsrail tarafından kaçırıldığını aktarırken gemide aktivistler arasında Hüseyin Şuayb Ordu’da bulunuyor. Peki, Madleen gemisindeki Şuayb Ordu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?