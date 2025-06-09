Madleen gemisindeki iki Türkten biri: Şuayb Ordu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Madleen gemisine İsrail askerleri baskın düzenledi. Gemide bulunan 12 aktivist gözaltına alınırken gemi ise İsrail’e götürülüyor. Gemide bulunan aktivistler arasında yer alan Şuayb Ordu’nun hayatı merak konusu oldu. Şuayb Ordu yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin gemiye baskın yapmaya geldikleri takdirde hiçbir eylemde bulunmayacaklarını aktararak tepkisiz olacaklarını ifade etmişti. Peki Şuayb Ordu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Şuayb Ordu’nun hayatı…

Madleen gemisindeki iki Türkten biri: Şuayb Ordu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? - 1

İtalya’dan yola çıkan Madleen gemisine İsrail askerleri baskın düzenledi. 2’si Türk, 12 aktivisti gözaltına alındı. Baskının ardından gemiyle irtibat kesilirken gemi Aşdod limanına çekildi. Özgürlük Filosu Koalisyonu, gemideki gönüllülerin İsrail tarafından kaçırıldığını aktarırken gemide aktivistler arasında Hüseyin Şuayb Ordu’da bulunuyor. Peki, Madleen gemisindeki Şuayb Ordu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

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Madleen gemisindeki iki Türkten biri: Şuayb Ordu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? - 2

ŞUAYB ORDU KİMDİR?

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun gönüllü olarak gemiye katılan isimlerinden biri olan Şuayb Ordu 31 yaşında, aslen Osmaniyeli. Almanya’da serbest meslekle uğraşmakta ve ilahiyat fakültesi mezunu. Gemiye eşi Sümeyra Mittelmeer ile başvurdu; başvuruları kabul edilerek 12 kişilik mürettebata dahil oldu.

Madleen gemisindeki iki Türkten biri: Şuayb Ordu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? - 3

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Şuayb Ordu, Instagram hesabından paylaştığı videoda, İsrail'in Madleen yelkenlisine müdahaleye hazırlandığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Basında çıkan ve "İsrail ordusunun gemiye müdahale edeceğini, gemideki aktivistleri sınır dışı edeceğini, ancak direniş sergilenirse ateş açacaklarını" kapsayan haberlere ilişkin Ordu, İsrail ordusunun, saldırı düzenlemek için gemiden birini "günah keçisi" seçebileceğine dikkati çekti.

Ordu, "Türk olduğum için bu günah keçisi seçilebilme potansiyeline sahibim. Bu noktada İsrail'e cesaretleri varsa kameralarla gelip baskın sürecini çekmelerini teklif ediyorum ve dünyayla paylaşsınlar." dedi.

Türk aktivist, gemiye baskın yapması durumunda hiçbir eylemde bulunmayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Eğer benim canıma bir zarar gelirse ve beni katletseler ve bunu görsel bir belgeyle ispatlayamazlarsa herkes şunu bilsin ki ben hiçbir eylemde bulunmadım. Kafama silah dayayıp ateş edebilirler elimi bile kaldırmam. Tek kelime etmem, yüzlerine bile bakmam. Biz barışçıl bir şekilde ilerliyoruz ve buradaki arkadaşlarımın canını korumak için onlara sonsuz saygım var."

Madleen gemisindeki iki Türkten biri: Şuayb Ordu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? - 4

Ordu, bir yıldır barışçıl eylemler yaptığını hatırlatarak, "Bu gemiye baskın yapmaya geliyorlarsa, can yeleklerimizi giyeceğiz, oturacağız ellerimiz boş bir şekilde bekleyeceğiz. Tahrik edici hiçbir eylemde bulunmayacağız. Hiçbir tepki vermeyeceğiz. Buna rağmen birimize zarar verirlerse bilin ki iftira atıyorlardır." diye konuştu.

Türk Aktivist, "Bütün dünyanın şunu duymasını istiyorum ki hiçbir direniş göstermeyeceğim, hiçbir yüz ifadesinde bile bulunmayacağım, ne yaparlarsa yapsınlar. Birimizin canına gelecek herhangi bir zarardan tamamen iftira atıyorlardır, bunun adı katilliktir." şeklinde sözlerine son verdi.

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