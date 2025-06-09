Madleen gemisindeki Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar aslen nereli, kaç yaşında? İşte, Türk aktivistin hayatı
İsrail ordusu, İtalya’dan yola çıkan ve Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak isteyen Madleen gemisine baskın düzenledi. İsrail askerleri 2’si Türk, 12 aktivisti gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Yasemin Acar’ın hayatı ise merak konusu oldu. Yasemin Acar’ın yanı sıra Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu’da gemide bulunuyor. İnsan hakları aktivisti Yasemin Acar paylaştığı videoda yaşananları aktardı. Peki Yasemin Acar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Yasemin Acar’ın hayatına ilişkin bilinenler…
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta Madleen gemisini alıkoydu. Gelen son bilgilerde geminin İsrail’e götürüldüğü aktarıldı. Aktivistlerin ise ülkelerine gönderilmesi bekleniyor. Madleen Gemisi’nde Fransa, Almanya, Türkiye, Brezilya, İspanya, İsveç gibi ülkelerden toplam 12 aktivist bulunuyor. Gemide Gazze’de yaşayanlar için acil ihtiyaç duyulan bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler yer alıyor. Gemide gözaltına alınan isimlerden birisi olan Yasemin Acar kısa sürede gündem oldu.