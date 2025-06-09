Madleen gemisindeki Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar aslen nereli, kaç yaşında? İşte, Türk aktivistin hayatı

İsrail ordusu, İtalya’dan yola çıkan ve Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak isteyen Madleen gemisine baskın düzenledi. İsrail askerleri 2’si Türk, 12 aktivisti gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Yasemin Acar’ın hayatı ise merak konusu oldu. Yasemin Acar’ın yanı sıra Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu’da gemide bulunuyor. İnsan hakları aktivisti Yasemin Acar paylaştığı videoda yaşananları aktardı. Peki Yasemin Acar kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, Yasemin Acar’ın hayatına ilişkin bilinenler…

Madleen gemisindeki Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar aslen nereli, kaç yaşında? İşte, Türk aktivistin hayatı - 1

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta Madleen gemisini alıkoydu. Gelen son bilgilerde geminin İsrail’e götürüldüğü aktarıldı. Aktivistlerin ise ülkelerine gönderilmesi bekleniyor. Madleen Gemisi’nde Fransa, Almanya, Türkiye, Brezilya, İspanya, İsveç gibi ülkelerden toplam 12 aktivist bulunuyor. Gemide Gazze’de yaşayanlar için acil ihtiyaç duyulan bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler yer alıyor. Gemide gözaltına alınan isimlerden birisi olan Yasemin Acar kısa sürede gündem oldu.

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Madleen gemisindeki Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar aslen nereli, kaç yaşında? İşte, Türk aktivistin hayatı - 2

YASEMİN ACAR KİMDİR?

Yasemin Acar’ın 37 yaşında Almanya doğumlu olduğu bilinmektedir. 15 yaşından itibaren çeşitli sosyal adalet, mülteci hakları ve ırkçılıkla mücadele edilen etkinliklerde yer almıştır. Yasemin Acar, Alman vatandaşıdır.

Ukrayna savaşının ardından kurduğu Berlin Arrival Support ağıyla yaklaşık 15 bin mülteciye destek sağlamıştır. Berlin Senatosu’nda danışmanlık yapan Acar, yıllardır Filistin halkına yönelik hak ihlallerini gündeme getirmiştir.

Yasemin Acar, Freedom Flotilla Coalition’un (Özgürlük Filosu Koalisyonu) basın koordinatörü ve yürütme kurulu üyesi görevlerini üstlendi.

Yasemin Acar son olarak Gazze Şeridi’ne insani yardım taşıyan ve İtalya’dan yola çıkan Madlen gemisinde gözaltına alınan isimler arasında yer almaktadır.

Madleen gemisindeki Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar aslen nereli, kaç yaşında? İşte, Türk aktivistin hayatı - 3

MADLEEN GEMİSİ’NDE HANGİ ÜLKEDEN KAÇ AKTİVİST VAR?

Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen'de, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu bulunuyordu. Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad gemide yer alıyor.

Madleen gemisindeki Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar aslen nereli, kaç yaşında? İşte, Türk aktivistin hayatı - 4

AKTİVİST NEDİR, NE DEMEK?

Aktivist kelime anlamı olarak ‘eylemci’ ve ‘etkinci’ olarak nitelendirilmektedir. Onaylanmış ya da onaylanmamış veya yasal olan ve olmayan şekilde, belli bir amacı savunan kişiler aktivist olarak bilinmektedir. Aynı zamanda haklı ya da haksız olmasının bir önemi yoktur.


Aktivist belli bir düşünceyi savunan ve bunun için farklı amaçlar doğrultusunda eylemler gerçekleştiren kişidir. İnandığı düşünce doğrultusunda doğru yanlış gerekli olanı yapmak için belli bir eylemi gerçekleştirebilmektedir.

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