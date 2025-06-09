Madleen gemisindeki Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar aslen nereli, kaç yaşında? İşte, Türk aktivistin hayatı

AKTİVİST NEDİR, NE DEMEK?

Aktivist kelime anlamı olarak ‘eylemci’ ve ‘etkinci’ olarak nitelendirilmektedir. Onaylanmış ya da onaylanmamış veya yasal olan ve olmayan şekilde, belli bir amacı savunan kişiler aktivist olarak bilinmektedir. Aynı zamanda haklı ya da haksız olmasının bir önemi yoktur.



Aktivist belli bir düşünceyi savunan ve bunun için farklı amaçlar doğrultusunda eylemler gerçekleştiren kişidir. İnandığı düşünce doğrultusunda doğru yanlış gerekli olanı yapmak için belli bir eylemi gerçekleştirebilmektedir.