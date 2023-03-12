Mado’nun kurucusu da konteynerde kalıyor: Düştüğümüz yerden kalkacağız

"KENTTEN AYRILMAYACAĞIZ"

9'uncu kattaki evinde depreme yakalanan Kanbur, şehirden ayrılmadığını, bunun da çalışanların motivasyonu için gerekli olduğunu belirtti. Kardeşleri ile bundan sonra da kentten ayrılmayacaklarını, 3 bin çalışanının yanında duracaklarını söyleyen Kanbur, bunu yapmaya mecbur olduklarını ifade etti.

Fabrika önünde kurulan 80 çadırda aileleri ile kalan çalışanlarına, kardeşi Atilla Kanbur ile yemek dağıtan Kanbur, en kısa zamanda 310 konteynerin de tamamlanacağını söyledi.