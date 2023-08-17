Maganda havaya ateş açtı, polis memuru ölümden döndü
İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Hasköy sahilinde A.S. isimli kişi havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan polis olay yerine gidip, havaya ateş açan kişinin yanına yaklaştı. Bu sırada havaya ateş açan kişi polisleri de tehdit etti. Polisler, A.S. isimli kişinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp müdahalede bulundu. Bu esnada A.S.’nin silahı bir kez daha ateş aldı. A.S.’nin silahından çıkan kurşun, bir polisin başının üstünden geçerken, şans eseri kimse yaralanmadı. A.S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Beyoğlu ilçesine bağlı Hasköy sahilinde A.S. isimli kişi havaya rastgele ateş açtı.
Olay, geçen Salı gecesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi.
A.S. isimli bir kişi gece saatlerinde sahilde havaya rastgele ateş etmeye başladı. O sırada sahilde oturan ve görev istirahatli oldukları öğrenilen 4 polis silah seslerini duydu ve havaya ateş eden kişinin yanına yaklaştı.