Maganda havaya ateş açtı, polis memuru ölümden döndü

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Hasköy sahilinde A.S. isimli kişi havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan polis olay yerine gidip, havaya ateş açan kişinin yanına yaklaştı. Bu sırada havaya ateş açan kişi polisleri de tehdit etti. Polisler, A.S. isimli kişinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp müdahalede bulundu. Bu esnada A.S.’nin silahı bir kez daha ateş aldı. A.S.’nin silahından çıkan kurşun, bir polisin başının üstünden geçerken, şans eseri kimse yaralanmadı. A.S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Maganda havaya ateş açtı, polis memuru ölümden döndü - 1

Beyoğlu ilçesine bağlı Hasköy sahilinde A.S. isimli kişi havaya rastgele ateş açtı.

Olay, geçen Salı gecesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

A.S. isimli bir kişi gece saatlerinde sahilde havaya rastgele ateş etmeye başladı. O sırada sahilde oturan ve görev istirahatli oldukları öğrenilen 4 polis silah seslerini duydu ve havaya ateş eden kişinin yanına yaklaştı.

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Maganda havaya ateş açtı, polis memuru ölümden döndü - 2

A.S., elindeki silahı bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan 4 polisi tehdit etti. Daha sonra elindeki silahı polislere doğrultan magandanın bir anlık boşluğundan faydalanan polislerden biri, silahı almak için müdahalede bulundu.

Maganda havaya ateş açtı, polis memuru ölümden döndü - 3

Polisler ve A.S. arasında arbede yaşandı.

O sırada A.S.'nin elindeki silah bir anda ateş aldı ve polislerden birinin kafasının üstünden geçerek şans eseri kimseye isabet etmedi.

Maganda havaya ateş açtı, polis memuru ölümden döndü - 4

Yaralananın olmadığı olayda A.S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. tutuklandı.

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