Maganda kurşunu 16 yaşındaki kızı kör etti

"Şu anda hiçbir şey göremiyorum, 3 ameliyata daha gireceğim" diyen genç kız, "Kurşun hala gözümde, ölme riskim de çok yüksekmiş. Doktorlar ucu ucuna kurtulduğumu söyledi" diye konuştu.

Bir gözünün görmediğini diğer gözünde ise görme kaybı olduğunu ifade eden Havin Karaoğlan, yetkililere seslendi.

Havin Karaoğlan, "Kullandıkları silah büyük ihtimal ruhsatsızdı, devletin denetlemesini istiyorum. Sokakta bir sürü çocuk vardı, herkes dışardaydı" diye konuştu.