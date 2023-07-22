Maganda kurşunu 16 yaşındaki kızı kör etti
Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Havin Karaoğlan, evinin önünde oturduğu sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sol gözünü kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 17 yaşındaki U.A.E.'yi gözaltına aldığı öğrenildi.
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen olayda Havin Karaoğlan (16) ve teyzesi Zilan Balbal, evinin önünde oturdukları sırada, 2 el silah sesi duyuldu.