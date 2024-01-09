Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Ahmet Emre'yi öldürmekten yargılanan sanığın beraatine itiraz

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma sonucunda 8 yıl sonra hazırlanan iddianamede, Ahmet Emre Çavuş'un ölmeden önce alınan ifadesinde vurulmasına yönelik eylemin kim tarafından gerçekleştirildiğini görmediğini ancak olay günü sanık Devrim Aksoy'un ters ters baktığını, kendisinin birden yere yığıldığını, yerdeyken iki el daha silah sesi duyduğunu ve arkadaşlarının otoparka doğru koşarak "Kim vurdu" dediğini, arkadaşlarının da olay yerinde sanığı gördüklerini ve olay yerinde başka kimsenin olmadığını belirttiği kaydedildi.

Sanık Devrim Aksoy'un ise suçlamayı reddettiği belirtilen iddianamede, Aksoy hakkında "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle 2 Haziran 2023 tarihinde dava açıldı.