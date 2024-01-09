Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Ahmet Emre'yi öldürmekten yargılanan sanığın beraatine itiraz
İstanbul Sultangazi'de 8 yıl önce yolda yürürken uzaktan sıkılan kurşunla boynundan yaralanarak 2 yıl hastanede kaldıktan sonra hayatını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'un ölümüne neden olmaktan yargılanan sanığın beraat etmesine itiraz edildi. Beraat kararının kaldırılması için istinafa başvuruldu.
Sultangazi'de lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, 2 Ağustos 2015 yılında arkadaşlarıyla yolda yürürken kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından uzaktan sıkılan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.
Ahmet Emre Çavuş, kaldırıldığı hastanede 2 yıl 11 gün verdiği yaşam mücadelesi sonrasında 19 yaşında hayatını kaybetmişti.