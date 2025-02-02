Maganda minibüsçüler trafikte dehşet saçtı... Hamile kadın daha fazla dayanamadı: "Lütfen durun doğuracağım"

İstanbul Ümraniye'de iki minibüs içeride yolcular varken yarışa başladı. Minibüsün birinde bulunan hamile yolcu “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Yolcu minibüsten inerken, bir başka müşteri ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Polis tarafından iki şoför de gözaltına alınırken toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulanarak araçları trafikten men edildi.

Maganda minibüsçüler trafikte dehşet saçtı... Hamile kadın daha fazla dayanamadı: "Lütfen durun doğuracağım" - 1

Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde karşılaşan iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışmaya başladı.

Kırmızı ışıkta geçtiği ve yaya geçidince durmadıkları öne sürülen iki şoför, trafiği tehlikeye düşürdü.

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Maganda minibüsçüler trafikte dehşet saçtı... Hamile kadın daha fazla dayanamadı: "Lütfen durun doğuracağım" - 2

O sırada minibüslerin birinde olan hamile yolcu, iddiaya göre “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi.

Korkuyla minibüsten inen kadın ağlarken bir başka yolcu ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. 

Maganda minibüsçüler trafikte dehşet saçtı... Hamile kadın daha fazla dayanamadı: "Lütfen durun doğuracağım" - 3

YARIŞAN ŞOFÖRLER YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden minibüslerin plakalarını tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucunda minibüs şoförü Ramazan K. (35), diğer yarıştığı şoförün ise Doğukan E. (40) olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan iki şoförün ifadesi alınarak "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlemleri yapıldı.

Maganda minibüsçüler trafikte dehşet saçtı... Hamile kadın daha fazla dayanamadı: "Lütfen durun doğuracağım" - 4

İKİ ŞOFÖRE 28 BİN 248 LİRA CEZA KESİLDİ

Ayrıca her iki şoföre, Karayolları Trafik Kanununun "Büyükşehir Belediye kanunu kapsamında verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak", "Yönetmelikte gösterilen kurallara uymama", "Taşıt yolunda duraklamak", "Fazla yolcu almak", "Yayaların trafiğini engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak", "Saygısızca araç kullanmak" ve "Emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden ayrı ayrı toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulandı.

Maganda minibüsçüler trafikte dehşet saçtı... Hamile kadın daha fazla dayanamadı: "Lütfen durun doğuracağım" - 5

Ayrıca şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alınarak araçları da trafikten menedildi. İşlemleri tamamlanan iki şoför savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

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