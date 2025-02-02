Maganda minibüsçüler trafikte dehşet saçtı... Hamile kadın daha fazla dayanamadı: "Lütfen durun doğuracağım"

İKİ ŞOFÖRE 28 BİN 248 LİRA CEZA KESİLDİ

Ayrıca her iki şoföre, Karayolları Trafik Kanununun "Büyükşehir Belediye kanunu kapsamında verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak", "Yönetmelikte gösterilen kurallara uymama", "Taşıt yolunda duraklamak", "Fazla yolcu almak", "Yayaların trafiğini engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak", "Saygısızca araç kullanmak" ve "Emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden ayrı ayrı toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulandı.