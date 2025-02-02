Maganda minibüsçüler trafikte dehşet saçtı... Hamile kadın daha fazla dayanamadı: "Lütfen durun doğuracağım"
İstanbul Ümraniye'de iki minibüs içeride yolcular varken yarışa başladı. Minibüsün birinde bulunan hamile yolcu “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Yolcu minibüsten inerken, bir başka müşteri ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Polis tarafından iki şoför de gözaltına alınırken toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulanarak araçları trafikten men edildi.
Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde karşılaşan iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışmaya başladı.
Kırmızı ışıkta geçtiği ve yaya geçidince durmadıkları öne sürülen iki şoför, trafiği tehlikeye düşürdü.HABERİN VİDEOSUNA GİT