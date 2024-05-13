Maganda kurşunu önce doğmamış bebeği, 7 gün sonra da anneyi hayattan kopardı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kız kardeşinin düğününde havaya açılan ateş sonucu yaralanan, kaldırıldığı hastanede karnındaki 3 aylık bebeği ölen Zemzem Özdemir, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Maganda kurşunu önce doğmamış bebeği, 7 gün sonra da anneyi hayattan kopardı - 1

Şanlıurfa’da düğünde havaya açılan ateşle vurulan kadından acı haber geldi.

Olay, 6 Mayıs günü Ceylanpınar’a bağlı Hamzababa Mahallesi’nde meydana geldi.

Mahalledeki düğünde gelin Saadet Karagöz’ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı.

Bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Maganda kurşunu önce doğmamış bebeği, 7 gün sonra da anneyi hayattan kopardı - 2

Maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Zemzem Özdemir, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir’in karnındaki bebeği kurtarılamadı.

Maganda kurşunu önce doğmamış bebeği, 7 gün sonra da anneyi hayattan kopardı - 3

2 KİŞİDEN 1’İ TUTUKLANDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan Cuma K. ve Fevzi Kara’yı gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bebeğini kaybeden anne için çok üzgün olduklarını ve bir gelenek haline gelen düğünde silahla ateş etmenin pişmanlığını yaşadıklarını söyledi.

Maganda kurşunu önce doğmamış bebeği, 7 gün sonra da anneyi hayattan kopardı - 4

Mahkemeye sevk edilen Fevzi Kara tutuklanırken, Cuma K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özdemir’in cenazesi Ceylanpınar’da toprağa verilecek.

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