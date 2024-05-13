Maganda kurşunu önce doğmamış bebeği, 7 gün sonra da anneyi hayattan kopardı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kız kardeşinin düğününde havaya açılan ateş sonucu yaralanan, kaldırıldığı hastanede karnındaki 3 aylık bebeği ölen Zemzem Özdemir, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Şanlıurfa’da düğünde havaya açılan ateşle vurulan kadından acı haber geldi.
Olay, 6 Mayıs günü Ceylanpınar’a bağlı Hamzababa Mahallesi’nde meydana geldi.
Mahalledeki düğünde gelin Saadet Karagöz’ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı.
Bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı.