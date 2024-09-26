Magandalara şafak operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı
Bursa'da havaya ateş açan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı ve şafak vakti operasyon operasyonununda 9 zanlı yakalandı. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda evlerden çok sayıda pompalı tüfek, tabanca, şarjör ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Hacivat mahallesi'nde havaya kalabalık grubun ateş açtığı görüntüleri üzerine harekete geçti.