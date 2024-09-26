Magandalara şafak operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı

Bursa'da havaya ateş açan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı ve şafak vakti operasyon operasyonununda 9 zanlı yakalandı. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda evlerden çok sayıda pompalı tüfek, tabanca, şarjör ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Magandalara şafak operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı - 1

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Hacivat mahallesi'nde havaya kalabalık grubun ateş açtığı görüntüleri üzerine harekete geçti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Magandalara şafak operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı - 2

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler 3 ay boyunca fiziki olarak takip edildi.

Magandalara şafak operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı - 3

Tespit edilen 9 şüphelinin evine, şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ile Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin destek verdiği operasyonda şüphelilerin evlerinin kapıları koçbaşları ile kırıldı.

Magandalara şafak operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı - 4

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda P.A., E.P, S.P., Ç.P., S.P., F.P., S.Y., Ş.P. ve S.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Magandalara şafak operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı - 5

TABANCALAR YAKALANDI

Evlerin bir çok yerinde gizli bölmeler buldu.

Magandalara şafak operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı - 6

Evlerden 5 adet tabanca, iki adet pompalı tüfek, 425 adet mermi, 5 adet kartuş, 250 gram virgina tütünü, 17 gram skunk, bir adet hassas terazi, 130 bin TL nakit para ve 5 adet sarjör ele geçirdi.

Magandalara şafak operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı - 7

Yakalama kararı verilen 9 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Magandalara şafak operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı - 8
Magandalara şafak operasyonu: Kapılar koçbaşlarıyla kırıldı - 9
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