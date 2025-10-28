Mağarada yakılan cesedi 10 yıl sonra bulunmuştu: Gülizar Bingöl dosyasında yeni ayrıntılar

SUÇLAMLARI REDDETTİ

Biroğlu, verdiği ifadede olay yerine hiç gitmediğini öne sürerek, "Gülizar Bingöl ile herhangi bir gönül ilişkim yoktur. Kaybolduğu gün de kendisiyle telefonda görüştüm ancak buluşmadım." dedi.

Cesedin bulunduğu bölgeye hiç gitmediğini öne süren Biroğlu, hakkındaki suçlamaları da reddetti.

Biroğlu şöyle devam etti:

"- Kullandığım cep telefonumun olay yerinde verdiği baz sinyal bilgisi tespitine diyeceğim bir şey yoktur. Gülizar beni hep arıyordu, normal konuşuyorduk. Çocuğum olmadığı için evlenmek istiyordum, bana kız bulmaya çalışıyordu.

- Telefonda bana Gülizar'ın kaybolduğu haberini veren kişiler, ona ulaşamadıklarını bildirdikleri için arama gereği duymadım. En son benimle görüştü ama Gülizar'ın başına ne geldiğini bilmiyorum.

- Olay günü Ergani ilçesinde Gülizar tanımadığım bir numaradan beni aradı, 'Sana bir kız ayarladım, üç yoldan yukarıya doğru gel' dedi. Bahsettiği yere doğru gittim, 15-20 dakika bekledim. Kimse gelmeyince İzmir'e gitmek için Diyarbakır'a geldim.

- Sonrasında Gülizar ile herhangi bir irtibatım olmadı. Telefonumun kapanmasının nedeni, şarjının bitmesi olabilir. İzmir'e gittiğimde telefonumu şarja taktığımı hatırlamıyorum."