Mağaraya girişler zincirle kapatıldı: ''Son derece tedirgin olduklarını gördük''
Antalya'da Akdeniz foklarının en önemli yuvalarından olan denizdeki Mavi Mağara ve Korsan Mağarası'na, turistik tekne girişleri yasaklandı. 'Akdeniz foklarının yatak odası' olarak nitelendirilen iki mağaranın girişi, zincirlerle kapatıldı.
Akdeniz'de Sualtı Araştırmaları Derneği'ne bağlı Akdeniz Foku Araştırma Grubu'nun (SAD-AFAG) uzun yıllardır devam eden koruma çalışmaları kapsamında, Akdeniz foklarının Akdeniz'deki en önemli iki yuvası konumundaki Kaş ilçesindeki Mavi Mağara ve Demre'deki Korsan Mağarası, turistik teknelerin girişine kapatıldı. İki mağaranın girişi zincirlendi ve üzerine ilçe kaymakamlıklarına ait 'Mağaraya girmek can güvenliği nedeniyle yasaktır' yazısı asıldı.