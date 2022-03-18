Mağaza açılışında indirim izdihamı

Ankara'da yeni açılan mağazada açılışa özel uygulanan indirim izdihama neden oldu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi.

Haberler - DHA 18.03.2022 - 15:58

Mağaza açılışında indirim izdihamı - 1

'nın Yenimahalle ilçesindeki Güzelyaka Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen, daha çok ev eşyalarının satıldığı mağazada, ilk güne özel tüm ürünlerde yüzde 50 indirim uygulandı.

Mağaza açılışında indirim izdihamı - 2

İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi.

Mağaza açılışında indirim izdihamı - 3

Mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturanlar kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalıştı.

Mağaza açılışında indirim izdihamı - 4

Bu sırada izdiham oluştu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi.

Mağaza açılışında indirim izdihamı - 5

İndirimli ürünlerden almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, içeride de izdiham devam etti.

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