Mağazada indirim izdihamı. Saatler öncesinden kuyruğa girdiler, kepenk açılınca birbirlerini ezdiler
18.01.2026 13:46
İHA
Bursa'da ev eşyası satan mağaza indirim yapınca izdiham yaşandı. Saatler öncesinden mağazanın önünde toplanan kalabalık, kapı açıldığı anda içeri girmeye çalıştı. Yüzlerce kişi, indirimli ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı.
IHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev eşyası satan bir mağaza, büyük indirim açıklaması yaptı.
Ürünlerin tamamının 100 ile 300 lira arasında olduğu duyuruldu.
IHA
YÜZLERCE KİŞİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ ALABİLMEK İÇİN YARIŞTI
Bunun üzerine vatandaşlar, soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.
Kalabalık, saatlerce açılışı bekledi. Kepenk açıldığında ise yüzlerce kişi aynı anda içeri girmeye çalıştı, izdiham yaşandı.
IHA
Görevliler de kalabalığı kontrol etmekte zorlandı. Vatandaşlar, indirimli ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı.