Mağazada indirim izdihamı. Saatler öncesinden kuyruğa girdiler, kepenk açılınca birbirlerini ezdiler

18.01.2026 13:46

İHA

Bursa'da ev eşyası satan mağaza indirim yapınca izdiham yaşandı. Saatler öncesinden mağazanın önünde toplanan kalabalık, kapı açıldığı anda içeri girmeye çalıştı. Yüzlerce kişi, indirimli ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Mağazada indirim izdihamı. Saatler öncesinden kuyruğa girdiler, kepenk açılınca birbirlerini ezdiler
IHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ev eşyası satan bir mağaza, büyük indirim açıklaması yaptı.

 

Ürünlerin tamamının 100 ile 300 lira arasında olduğu duyuruldu.

YÜZLERCE KİŞİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ ALABİLMEK İÇİN YARIŞTI 1
IHA

YÜZLERCE KİŞİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ ALABİLMEK İÇİN YARIŞTI

Bunun üzerine vatandaşlar, soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

 

Kalabalık, saatlerce açılışı bekledi. Kepenk açıldığında ise yüzlerce kişi aynı anda içeri girmeye çalıştı, izdiham yaşandı.

Mağazada indirim izdihamı. Saatler öncesinden kuyruğa girdiler, kepenk açılınca birbirlerini ezdiler 2
IHA

Görevliler de kalabalığı kontrol etmekte zorlandı. Vatandaşlar, indirimli ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Mağazada indirim izdihamı. Saatler öncesinden kuyruğa girdiler, kepenk açılınca birbirlerini ezdiler 3
IHA

Yoğunluk, ürünler tükenene kadar devam etti.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram