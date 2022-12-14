Mağazada vaşak şaşkınlığı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçe merkezindeki bir kümeste tavuk yiyen bir vaşak tavukların sahibinden kaçarken girdiği caddede bir mobilya mağazasına girdi.

Mağazada vaşak şaşkınlığı - 1

Ormanların iç kısımlarında ve dağlık bölgelerde yaşayan, kedigiller familyasının Türkiye’deki en büyük kedi türü olan vaşak, Gümüşhane’de Kelkit ilçe merkezinde görüntülendi.

Mağazada vaşak şaşkınlığı - 2

Bugüne kadar hep fotokapan görüntülerine yakalanan vaşak ilçe merkezinde tavuklarını öldürdüğü kümesin sahibinin fark etmesinin ardından korkarak caddeye dalınca vatandaşların cep telefonlarına takıldı.

Mağazada vaşak şaşkınlığı - 3

Evin yakınında bulunan bir mobilya mağazasına giren yetişkin vaşak bir süre sonra burada sıkışıp kaldı.

Mağazada vaşak şaşkınlığı - 4

Mağaza sahiplerinin haber vermesiyle bölgeye gelen Kelkit Belediyesi Zabıta ekipleri yakaladıkları vaşağı uyuşturucu iğneyle uyuttuktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti.

Mağazada vaşak şaşkınlığı - 5

DKMP ekipleri teslim aldıkları vaşağın ilk sağlık kontrolünde bir sorunu ve yarasının olmadığını belirledi.

Kontrol amaçlı olarak veteriner gözetimine alınan vaşak halsiz düşmesi nedeniyle bir süre bakılıp beslendikten sonra sonra doğaya salınacak.

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