Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Takviyelerle yarışan besin
Bazen her mutfakta bulunan en küçük şeyler bile büyük değişimlere yol açabilir. Örneğin kabak çekirdeğini ele alalım. Yemek pişirirken pek kullanılmasalar da, bu küçük çekirdekler, tahmin edilenden çok daha fazla güç taşır. Bir gece suda bekletilip her gün tüketildiğinde, sadece beş çekirdek bile sağlığı içten dışa yavaş yavaş değiştirebilir.
GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
Kabak çekirdeği, bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen bir mineral olan çinko açısından zengindir. Çinko, beyaz kan hücrelerinin enfeksiyonlarla daha etkili bir şekilde savaşmasına yardımcı olur. Gerçek şu ki, her gün bir avuç ıslatılmış kabak çekirdeği bile, özellikle dengeli bir beslenmeyle birleştirildiğinde, daha iyi bir bağışıklık savunmasına katkıda bulunabilir.
KALP SAĞLIĞINA DESTEK
Bu tohumlar, kalp atış hızının düzgün düzenlenmesini ve kan basıncının kontrol altında tutulmasını sağlayan magnezyum içerir. Gösterişli sağlık trendlerinin aksine, bu bir gecede gerçekleşen bir mucize değil, arka planda çalışan ve zamanla kalp sorunları riskini azaltan yavaş ve istikrarlı bir destek sistemidir.