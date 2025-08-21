Magnezyum ihtiyacının tamamını karşılıyor: Takviyelerle yarışan besin

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Kemikler, güçlü kalmak için magnezyum ve fosfor gibi minerallere sessizce güvenir. Islatılmış kabak çekirdeği her ikisini de sağlar. Beş çekirdek bir gecede kemikleri oluşturmasa da, aylar ve yıllar boyunca düzenli olarak tüketildiğinde kemik incelmesine karşı koruyucu kalkan oluşturur.



SİNDİRİM SAĞLIĞI



Islatılmış tohumlar yumuşar ve sindirimi kolaylaşır, hafif bir lif dozu sağlar. Bu lif, daha kolay sindirimi destekler ve bağırsağın doğal ritmini korumasına yardımcı olur. Küçük bir katkı gibi görünse de, zamanla bu kadar küçük çabalar bile sindirim sistemini hafif ve dengeli tutar.





