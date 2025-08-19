Magnezyum, kalsiyum, sülfat zengini: Doğal şifa deposu
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yöre halkının 'Ilıksu Kaplıcası' olarak bildiği doğal kaynak, hem şifalı suyuyla hem de çevresine kattığı kültürel değerle dikkat çekiyor. Ancak bölgeye yıllardır termal tesis yapılması yönünde kararlar alınmasına rağmen, bugüne kadar somut bir adım atılmadı.
Zonguldak-Ereğli kara yolunun 17'nci kilometresinde yer alan ve deniz kenarına yakın konumda bulunan doğal mineraller açısından zengin olan termal suyun içinde, 1987 yılında yapılan kimyasal analizinde kalsiyum, magnezyum, sodyum, sülfat gibi mineraller ile bikarbonat gibi çözünmüş bileşenler bulunuyor. Ilıksu Kaplıcası'nın mineralli ve hafif sıcak suyu, kısa süreli kullanımda eklem ve kas ağrılarını hafifletmeye yardımcı olup, genel sağlık açısından destekleyici etki sağladığı değerlendiriliyor.