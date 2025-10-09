Magnezyum, mineral, potasyum zengini: Dağlardan sofralara geliyor
Erzincan’ın Kemah ilçesinden çıkarılan katkısız ve mineral zengini doğal Kemah Tuzu, sağlıklı yaşam arayanların yeni tercihi oluyor. Geleneksel yöntemlerle üretilen bu tuz, doğallığıyla sofralara sağlık katıyor.
Anadolu’nun eşsiz doğasında, binlerce yıllık geleneklerle harmanlanarak sofralara ulaşan Kemah Tuzu, katkısız yapısı ve zengin mineral içeriğiyle dikkat çekiyor.
Erzincan’ın Kemah ilçesindeki kadim tuz yataklarından elde edilen bu doğal lezzet, hem sağlıklı yaşam arayışında olan tüketicilerin ilgisini çekiyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.