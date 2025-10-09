Magnezyum, mineral, potasyum zengini: Dağlardan sofralara geliyor

Hiçbir endüstriyel işleme tabi tutulmadan geleneksel yöntemlerle çıkarılan ve güneşte kurutulan Kemah Tuzu, sodyumun yanı sıra kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi vücut için faydalı birçok minerali doğasında barındırıyor. Bu özellikleri sayesinde sadece bir sofra tuzu değil, aynı zamanda doğal bir mineral kaynağı olarak da öne çıkıyor.