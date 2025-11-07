Magnum araba çekiliş sonuçları kazananları 2025 | Asil/yedek talihliler açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Magnum çekiliş sonucuna göre ikramiye kazanılması durumunda ikramiyenin ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamaları talihliye ait olacak. İşlemlerle ilgili tutar, çekiliş sonrasında belirlenecek ve talihlilere duyurulacak. Kazanılan ikramiye başkasına devredilemeyecek ve nakde çevrilemeyecek.

Kampanyaya katılan katılımcıların ikramiye kazanması durumunda gazetede yapılan ilan tebliğ süresinin ardından ilk 15 gün içerisinde asıl talihliler, başvuru yapacak. Takip eden 15 gün yedek talihliler için son başvuru günüdür. Magnum çekilişinin tamamlanmasıyla gözler sonuçlara çevrildi. Peki Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçların paylaşılacağı tarih…