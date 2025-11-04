Magnum çekiliş sonuçları 2025 kazananları: Asil ve yedek aday sorgulama nasıl yapılır? (Magnum çekiliş sonucu açıklandı mı)

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Her kampanya dönemi için gazete ilan tarihi itibariyle ilk 15 gün asil talihliler, takip eden 15 gün yedek talihliler için son başvuru süresidir ve bu süreler içinde kimlikleri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubuğu ve iletişim bilgileri ile [email protected] mailine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2’nin Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmayan ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar.