Magnum çekiliş sonuçları 2025 kazananları: Asil ve yedek aday sorgulama nasıl yapılır? (Magnum çekiliş sonucu açıklandı mı)
Magnum çekilişi bugün (4 Kasım) gerçekleştirildi. 4. dönem çekilişi saat 11:30’da başlarken noter huzurunda yapıldı. Kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi şeklinde duyurulacak. Magnum çekiliş sonuçlarına göre kazanan adaylar, ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamaları kendisi karşılayacak. Asil ve yedek talihlilere yasal zorunluluk gereği taahhütlü posta yoluyla da resmi tebligat yapılacaktır. Peki Magnum çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Magnum çekiliş sonuçları canlı yayında belli oluyor. 4. Dönem kura çekimi, İstanbul Beyoğlu’nda yapılıyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.Magnum çekilişinde Porsche Taycan’ın yanı sıra 10 kişi 300 bin liralık Magnum Card Param Hediye Kartı’nın sahibi olacak.
Magnum çekilişine kayıt olanlar ise canlı yayına odaklandı. Kazanan adaylara ikramiye teslimi kimlik ibrazı ile yapılacak. Araçların ruhsatları talihliler adına çıkarılacak. Magnum çekiliş sonucuna göre ikramiye almaya hak kazananlar ikramiyeleri başkasına devredemeyecek. Peki Magnum kura çekilişi canlı nasıl izlenir? İşte, Magnum kura çekilişi canlı yayını ve kura sonuçları sorgulama ekranı…