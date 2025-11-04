Magnum çekiliş sonuçları 2025 kazananları: Asil ve yedek aday sorgulama nasıl yapılır? (Magnum çekiliş sonucu açıklandı mı)

Magnum çekilişi bugün (4 Kasım) gerçekleştirildi. 4. dönem çekilişi saat 11:30’da başlarken noter huzurunda yapıldı. Kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi şeklinde duyurulacak. Magnum çekiliş sonuçlarına göre kazanan adaylar, ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamaları kendisi karşılayacak. Asil ve yedek talihlilere yasal zorunluluk gereği taahhütlü posta yoluyla da resmi tebligat yapılacaktır. Peki Magnum çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Magnum çekiliş sonuçları canlı yayında belli oluyor. 4. Dönem kura çekimi, İstanbul Beyoğlu’nda yapılıyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.Magnum çekilişinde Porsche Taycan’ın yanı sıra 10 kişi 300 bin liralık Magnum Card Param Hediye Kartı’nın sahibi olacak.

Magnum çekilişine kayıt olanlar ise canlı yayına odaklandı. Kazanan adaylara ikramiye teslimi kimlik ibrazı ile yapılacak. Araçların ruhsatları talihliler adına çıkarılacak. Magnum çekiliş sonucuna göre ikramiye almaya hak kazananlar ikramiyeleri başkasına devredemeyecek. Peki Magnum kura çekilişi canlı nasıl izlenir? İşte, Magnum kura çekilişi canlı yayını ve kura sonuçları sorgulama ekranı…

MAGNUM KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Magnum kura çekimi bugün saat 11.30'da tamamlandı. Magnum çekiliş sonuçları 8 Kasım 2025 Cumartesi günü belli olacak.

Kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi, geleneksel olarak Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek talihlilere yasal zorunluluk gereği taahhütlü posta yoluyla da resmi tebligat yapılacaktır.

MAGNUM KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYINI 

Magnum 4. dönem kura çekimi bugün saat 11.30’da başlayacak. 4. Dönem kura çekimi canlı olarak Magnum’un Youtube hesabından takip edilebilecek.

Kura çekilişi U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

ARABA KAZANAN  ÖDEME YAPACAK MI?

Çekiliş sonucu tescile bağlı ikramiye kazanılması durumunda, kazanılan ikramiyenin ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamaları  talihliye aittir.  Veraset ve intikal vergisi ile noter hibe devri işlemleri, MTV, trafik sigortası, ruhsat-plaka vb. işlemleri talihliler ödeyecek.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Her kampanya dönemi için gazete ilan tarihi itibariyle ilk 15 gün asil talihliler, takip eden 15 gün yedek talihliler için son başvuru süresidir ve bu süreler içinde kimlikleri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubuğu ve iletişim bilgileri ile [email protected] mailine, 0212 217 41 21 nolu faksa ya da U2’nin Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresine şahsen başvurmayan ve istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar.

