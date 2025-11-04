Magnum çekiliş sonuçları kazananları 2025: Magnum 4. dönem kura çekiliş sonuçları isim listesi yayımlandı mı?
Magnum çekiliş sonuçları, kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte gündeme geldi. 4. dönem kura çekimi 4 Kasım Salı günü saat 11.30’da başladı. Noter huzurunda halka açık olarak yapılan kura çekimiyle asil ve yedek adaylar belli oldu. Sonuçlar yasal zorunluluk gereği kazananlara taahhütlü posta yoluyla bildirilecek. Kazanan asil ve yedek talihlilerin isim listesi, geleneksel olarak Hürriyet Gazetesi Eki’nde olacak. Peki Magnum çekiliş sonuçları kazananlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Magnum çekiliş sonuçları canlı yayında belli oluyor. 4. Dönem kura çekimi, İstanbul Beyoğlu’nda yapılıyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.Magnum çekilişinde Porsche Taycan’ın yanı sıra 10 kişi 300 bin liralık Magnum Card Param Hediye Kartı’nın sahibi olacak.
Magnum çekilişine kayıt olanlar ise canlı yayına odaklandı. Kazanan adaylara ikramiye teslimi kimlik ibrazı ile yapılacak. Araçların ruhsatları talihliler adına çıkarılacak. Magnum çekiliş sonucuna göre ikramiye almaya hak kazananlar ikramiyeleri başkasına devredemeyecek. Peki Magnum kura çekilişi canlı nasıl izlenir? İşte, Magnum kura çekilişi canlı yayını ve kura sonuçları sorgulama ekranı…