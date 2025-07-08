Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 1. dönem Porche Taycan çekilişi canlı yayın bilgileri
Magnum tutkunlarının merakla beklediği 2025 çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Çubuklardan çıkan şifreleri magnum.com.tr üzerinden giren katılımcılar, hem 300.000 TL’lik Magnum Card hem de Porsche Taycan gibi büyük ödüller için şans elde ediyor. Özellikle iki ayda bir gerçekleşen ve 30 kişiye Magnum Card kazandıran ara çekilişler ilgi görüyor. Peki, 2025 Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Porsche Taycan çekilişi hangi tarihte yapılacak?
2025 yılı Magnum büyük çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Katılımcıların çubuklardan çıkan şifreleri magnum.com.tr adresindeki form aracılığıyla sisteme girmesiyle dahil olduğu kampanyada, yılın en merak edilen ödüllerinden biri olan Porsche Taycan için 1. dönem çekilişi yaklaşıyor.
Magnum çekiliş takvimine göre, 1. dönem Porsche Taycan çekilişi önceden belirlenen tarihte noter huzurunda yapılacak ve çekiliş Magnum’un resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek. Canlı yayın saati ve bağlantı bilgileri çekiliş günü öncesinde Magnum’un resmi kanallarından duyurulacak.