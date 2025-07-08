Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 1. dönem Porche Taycan çekilişi canlı yayın bilgileri

2025 yılı Magnum büyük çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Katılımcıların çubuklardan çıkan şifreleri magnum.com.tr adresindeki form aracılığıyla sisteme girmesiyle dahil olduğu kampanyada, yılın en merak edilen ödüllerinden biri olan Porsche Taycan için 1. dönem çekilişi yaklaşıyor.



Magnum çekiliş takvimine göre, 1. dönem Porsche Taycan çekilişi önceden belirlenen tarihte noter huzurunda yapılacak ve çekiliş Magnum’un resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden canlı yayınla takip edilebilecek. Canlı yayın saati ve bağlantı bilgileri çekiliş günü öncesinde Magnum’un resmi kanallarından duyurulacak.