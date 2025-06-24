Magnum çekilişi 2025 ne zaman? Magnum 1. dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi sonuç tarihi

Magnum’un 2025 kampanyasında, 15 Nisan – 14 Haziran tarihleri arasında yapılan 1. dönem başvurularının ardından, çekiliş için geri sayım başladı. Porsche Taycan ve 300.000 TL’lik hediye kartı kazanma fırsatını kaçırmayan katılımcılar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Magnum çekilişi 2025 ne zaman? Magnum 1. dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi sonuç tarihi - 1

Magnum’un 2025 yılına özel düzenlediği büyük çekilişte geri sayım tüm hızıyla sürüyor! 15 Nisan – 14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanya süreci, yoğun katılımla tamamlandı. Katılımcılar, her Magnum keyfinden sonra çubuklarındaki şifreleri göndererek çekilişe dahil oldu. Şimdi ise gözler, dev ödüllerin sahiplerini bulacağı büyük çekiliş tarihine çevrildi.

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Magnum çekilişi 2025 ne zaman? Magnum 1. dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi sonuç tarihi - 2

Porsche Taycan gibi lüks otomobillerin yanı sıra, 300.000 TL değerinde Magnum Card hediye kartlarının da dağıtılacağı bu kampanya, 2025’in en dikkat çekici promosyonları arasında yer alıyor.

Magnum çekilişi 2025 ne zaman? Magnum 1. dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi sonuç tarihi - 3

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

1. dönem çekilişi 8 Temmuz’da, sonuçlar ise 12 Temmuz 2025’de açıklanacak. Diğer dönemler de sırasıyla 9 Eylül ve 4 Kasım tarihlerinde planlandı.

Her dönemde 10 kişi, 300.000 TL yüklü Magnum Card hediye kartı kazanacak. 2 kişi, kampanya sonu finalinde lüks Porsche Taycan otomobilin mutlak şanslı talihlileri olacak. Sonuçlar markanın resmi hesapları üzerinden duyurulacak. 

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