Magnum çekilişi 2025 ne zaman? Magnum 1. dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi sonuç tarihi

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

1. dönem çekilişi 8 Temmuz’da, sonuçlar ise 12 Temmuz 2025’de açıklanacak. Diğer dönemler de sırasıyla 9 Eylül ve 4 Kasım tarihlerinde planlandı.



Her dönemde 10 kişi, 300.000 TL yüklü Magnum Card hediye kartı kazanacak. 2 kişi, kampanya sonu finalinde lüks Porsche Taycan otomobilin mutlak şanslı talihlileri olacak. Sonuçlar markanın resmi hesapları üzerinden duyurulacak.

