Magnum çekilişi 2025 ne zaman? Magnum 1. dönem çekiliş sonuçları ve kazanan listesi sonuç tarihi
Magnum’un 2025 kampanyasında, 15 Nisan – 14 Haziran tarihleri arasında yapılan 1. dönem başvurularının ardından, çekiliş için geri sayım başladı. Porsche Taycan ve 300.000 TL’lik hediye kartı kazanma fırsatını kaçırmayan katılımcılar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
Magnum’un 2025 yılına özel düzenlediği büyük çekilişte geri sayım tüm hızıyla sürüyor! 15 Nisan – 14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanya süreci, yoğun katılımla tamamlandı. Katılımcılar, her Magnum keyfinden sonra çubuklarındaki şifreleri göndererek çekilişe dahil oldu. Şimdi ise gözler, dev ödüllerin sahiplerini bulacağı büyük çekiliş tarihine çevrildi.