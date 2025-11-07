Magnum Porsche çekiliş sonuçları 2025: Magnum Card ve araba çekiliş sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır? Asil/yedek talihli sorgulama
07.11.2025 09:02
Son Güncelleme: 08.11.2025 08:41
Fuat İğci
Magnum çekiliş sonuçları 8 Kasım cumartesi günü açıklanıyor. Magnum çekiliş sonuçlarına göre 2 kişi Porsche Taycan ve 30 kişi 300 bin lira değerinde Magnum Card sahibi olacak. Çekiliş sonucuna göre ikramiye kazanılması durumunda, kazanılan ikramiyenin ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamaları talihliye ait olacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yoluyla tebligat bilgilendirmesi yapılacak. Talihlilerin ikramiye kazanmaları durumunda ilk 15 gün müracaat etmeleri gerekiyor. Peki Magnum çekiliş sonuçları 2025 açıklandı mı? İşte, Magnum çekiliş sonucu sorgulama ekranı…
Magnum çekiliş sonucuna göre ikramiye kazanılması durumunda ikramiyenin ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamaları talihliye ait olacak. İşlemlerle ilgili tutar, çekiliş sonrasında belirlenecek ve talihlilere duyurulacak. Kazanılan ikramiye başkasına devredilemeyecek ve nakde çevrilemeyecek.
Kampanyaya katılan katılımcıların ikramiye kazanması durumunda gazetede yapılan ilan tebliğ süresinin ardından ilk 15 gün içerisinde asıl talihliler, başvuru yapacak. Takip eden 15 gün yedek talihliler için son başvuru günüdür. Magnum çekilişinin tamamlanmasıyla gözler sonuçlara çevrildi. Peki Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sonuçların paylaşılacağı tarih…
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Magnum çekilişi noter huzurunda 4 Kasım Salı günü gerçekleştirildi. Kurumdan yapılan açıklamada “ Kampanyamız 14.10.2025 23.59 itibarıyla sona erdi.” ifadeleri kullanılırken Magnum Card çekilişi ve Porsche çekiliş sonuçlarının 8 Kasım Cumartesi tarihinde açıklanacak.
Magnum Porsche ve Magnum Card çekiliş sonuçları Hürriyet Gazetesi Cumarteis Eki’nde duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır.
Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
4 Kasım’da yapılan çekilişle birlikte 2 Porsche Taycan ve 300 bin lira değerinde 30 Magnum Card verilecek.
Çekiliş sonucu tescile bağlı ikramiye kazanılması durumunda, kazanılan ikramiyenin ÖTV ve KDV dışında kalan tüm vergi ve harcamaları talihliye aittir. Veraset ve intikal vergisi ile noter hibe devri işlemleri, MTV, trafik sigortası, ruhsat-plaka vb. işlemleri talihliler ödeyecek.