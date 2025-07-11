Magnum Porsche çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? (Magnum kura çekilişi saati)
Her yıl büyük ilgi gören Magnum kampanyası 2025 yılında da heyecanla devam ediyor. Promosyonlu Magnum ürünlerinin çubuklarında yer alan şifreleri www.magnum.com.tr adresinden ya da SMS yoluyla gönderen katılımcılar, büyük ödüller için heyecanla çekiliş gününü bekliyor. Peki Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Magnum’un her yıl büyük ilgi gören yaz kampanyasında geri sayım başladı. 2025 yılı 1. dönem Porsche Taycan çekilişi, kısa bir süre sonra noter huzurunda gerçekleştirilecek. Magnum’un bu yılki kampanyasında, dondurma çubuklarındaki özel kodları Magnum.com.tr üzerinden veya SMS yoluyla gönderen katılımcılar, lüks elektrikli otomobil Porsche Taycan kazanma şansı yakalıyor.