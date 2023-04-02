Mahalle arasındaki hayvanat bahçesi yıkıldı

ASLANLAR ANTALYA VE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Ruhsatın iptal edilmesine rağmen bir süre kaçak yollardan müşteri almaya devam eden işletmede bulunan aslan, kaplan ve diğer hayvanlar DKMP Genel Müdürlüğü gözetiminde İzmir ve Antalya'daki hayvanat bahçelerine nakledildi. Hayvanat bahçesi ise yetkililer tarafından yıkıldı.