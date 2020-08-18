Mahalle meydanında, corona virüse rağmen dansözlü düğün
Yalova’da, mahalle meydanında yapılan ve dansöz oynatılan düğünde, corona virüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.
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DHA 18.08.2020 - 11:52
Yalova’da, mahalle meydanında yapılan ve dansöz oynatılan düğünde, corona virüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.
Armutlu ilçesine bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi meydanında, cumartesi günü yapılan düğünde, corona virüs tedbirleri unutuldu.
Dansöz de oynatılan düğünde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, dansözün etrafında toplanarak, oynadığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.
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