Mahalle meydanında, corona virüse rağmen dansözlü düğün

Yalova’da, mahalle meydanında yapılan ve dansöz oynatılan düğünde, corona virüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.

DHA 18.08.2020 - 11:52

Mahalle meydanında, corona virüse rağmen dansözlü düğün - 1
Yalova’da, mahalle meydanında yapılan ve dansöz oynatılan düğünde, corona virüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı.
Mahalle meydanında, corona virüse rağmen dansözlü düğün - 2
Armutlu ilçesine bağlı kırsal Kapaklı Mahallesi meydanında, cumartesi günü yapılan düğünde, corona virüs tedbirleri unutuldu.
Mahalle meydanında, corona virüse rağmen dansözlü düğün - 3
Dansöz de oynatılan düğünde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, dansözün etrafında toplanarak, oynadığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.
Mahalle meydanında, corona virüse rağmen dansözlü düğün - 4
Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.
Mahalle meydanında, corona virüse rağmen dansözlü düğün - 5
Mahalle meydanında, corona virüse rağmen dansözlü düğün - 6

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