Mahalle sakinleri "imamın cevizi" olarak da biliyor: Dallardan topladılar
Erzurum'un Oltu ilçesi Arıtaş Mahallesi'ndeki 620 yıllık ceviz ağacında geleneksel yöntemlerle hasat gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerince "imamın cevizi" olarak da bilinen anıt ağaç, sadece fiziksel büyüklüğüyle değil, taşıdığı kültürel ve tarihi anlamla da dikkat çekiyor.
Arıtaş Mahallesi'nde vakıf arazisi üzerinde yer alan ve uzun süredir mahalle sakinlerince yaklaşık 300 yaşında olduğu düşünülen anıt cevizin gerçek yaşı, Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekiplerce yapılan inceleme sonucu ortaya çıktı.