Mahalle sakinleri "imamın cevizi" olarak da biliyor: Dallardan topladılar

Erzurum'un Oltu ilçesi Arıtaş Mahallesi'ndeki 620 yıllık ceviz ağacında geleneksel yöntemlerle hasat gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerince "imamın cevizi" olarak da bilinen anıt ağaç, sadece fiziksel büyüklüğüyle değil, taşıdığı kültürel ve tarihi anlamla da dikkat çekiyor.

Arıtaş Mahallesi'nde vakıf arazisi üzerinde yer alan ve uzun süredir mahalle sakinlerince yaklaşık 300 yaşında olduğu düşünülen anıt cevizin gerçek yaşı, Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekiplerce yapılan inceleme sonucu ortaya çıktı.

Yapılan bilimsel ölçümler sonucunda ağacın 620 yıllık olduğu belirlendi. Zamanın tüm izlerini taşıyan ve bazı dalları kırılmış olmasına rağmen görkemini koruyan ağacın çevresini ise yedi kişi el ele tutuşarak ancak sarabiliyor.

Ağacın gövde kalınlığı 5 metre 30 santimetre, dallarının uzunluğu ise 21 metre olarak ölçüldü.

Her yıl ürün vermeye devam eden devasa ceviz ağacında geleneksel yöntemlerle hasat gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, uzun sırıklar yardımıyla dallarda olgunlaşan cevizleri topladı.

Mahalle sakinlerince "imamın cevizi" olarak da bilinen anıt ağaç, sadece fiziksel büyüklüğüyle değil, taşıdığı kültürel ve tarihi anlamla da dikkat çekiyor. Asırlarca bereket dağıtan ağaç, bölge için adeta yaşayan bir tarih niteliği taşıyor. Mahalle sakinleri, ağacın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasını istedi.

Arıtaş Mahallesi Muhtarı Halil Bektaş Anıt, "Cevizi biz 300 yıllık olarak biliyorduk. Basında çıkan haber sonrası Orman Genel Müdürlüğü'nden gelen uzman ekipler ağacın gerçek yaşını belirlediler. 620 yaşındaymış. Biz de bugün mahalle sakinleri ile birlikte cevizin hasatını gerçekleştirdik" dedi.

