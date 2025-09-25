Mahallede kurdukları tesis kurdular: Üretip Avrupa'ya satıyorlar
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kooperatifleşen üzüm üreticileri, mahallelerinde kurdukları tesiste ürettikleri üzüm sularına Avrupa ülkelerine satıyor. Mursallı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Recep Ulutaş, "Almanya ağırlıklı olmak üzere Amerika, Avusturya, İtalya olmak üzere bu ülkelere gönderiyoruz. Bu kadar yoğun talep beklemiyorduk" dedi.
Şarköy'ün Musallı Mahallesi'nde bir araya gelen üzüm üreticileri 2007 yılında devlet desteğiyle Musallı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurdu.