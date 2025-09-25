Mahallede kurdukları tesis kurdular: Üretip Avrupa'ya satıyorlar

Ulutaş, "İlk zamanlarında üzüm suyuna aşırı bir talebimiz yoktu. Ama pandemiden sonra tüketicilerimiz her geçen gün arttığından dolayı şimdilerde yetiştiremez hale geldik. Yurt içinde zaten belirli bir potansiyelimiz vardı şimdi yurt dışına da açıldık. Yurt dışından da siparişlerimiz var. Türkiye'ye yaptığımız gibi yurt dışına da kargolar ile ellerine teslim edebiliyoruz. Almanya ağırlıklı olmak üzere Amerika, Avusturya, İtalya olmak üzere bu ülkelere gönderiyoruz. Bu kadar yoğun talep beklemiyorduk. Ama her geçen gün kendimizi ve ürünümüzü geliştirdiğimizden kapasitemizi artırdığımızdan talep edenlerin sayısının çoğaldığından şimdilerde 55 ton üzüm suyu satışımız var. İki çeşit üzümden kınalı yapıncak ve siyah üzümden elde ettiğimiz ürünlerden yapıyoruz. Gazlı içecek tüketmek istemeyenler bizim ürünlerimizi tercih ediyor. 1980'li yılların tüm içeceklerinin tadını bugünlerde taşıyan bizim üzüm suyu tadımızdır" diye konuştu.