Mahalleli diken üstünde! "Evdeki çatlakları bantlıyoruz"
19.11.2025 15:15
DHA
İzmir'deki Onat Tüneli çalışmaları sırasında bazı evlerde çatlaklar meydana geldi. Ev sakinleri çözüm isteyip "Çatlakları bantlarla kapatıyoruz. Dış kapımız kapanmıyor. Çatlakların arasından böcekler eve giriyor." dedi.
Buca ve Bornova ilçelerini birbirine bağlayan Onat Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar nedeniyle Atamer Mahallesi'nde bazı evlerde yıkımlar meydana gelirken birçok bina ve sokakta çatlaklar oluştu.
Dün akşam devam eden çalışmalar sırasında sarsıntı hisseden mahalleli, panikle sokağa çıktıklarını dile getirdi.
Mahallede yaşayan Necla Köprülü, çözüm beklediklerini belirtip "Bu evlerde yaşamak zorundayız. Çatlakları fareler girmesin diye bantladık." dedi.
Muhattap bulamadıklarını ifade eden Köprülü, "Yıllardır bağırıyoruz ama sesimizi duyan yok. Dün evde otururken deprem oluyor zannedip çocuklarımı alıp dışarı çıktım. Tüm mahalle dışardaydı. Çözüm istiyoruz." diye konuştu.
"Bizlere yardım etmeleri için buradan bir cenaze çıkması mı gerekiyor?" diyerek tepki gösteren görgülü, "Herkes panik atak hastası oldu." ifadelerini kullandı.
"ÇATLAKLARI BANTLA KAPATIYORUZ"
Evinde çatlaklar meydana geldiğini belirten bir başka ev sahibi Nurettin Çelik ise "Kanser hastasıyım ve bu evde yatıyorum. Muhattap bulamıyoruz. Defalarca anlattık ama yine de yok. Akşam deprem oluyor gibi hissettik, mağduruz." dedi.
Kanser tedavisi gördüğü için evden gidemediğini de sözlerine ekleyen Çelik, "Çatlakları bantlarla kapatıyoruz. Dış kapımız kapanmıyor. Çatlakların arasından böcekler eve giriyor, üstümüzdeki böceklerle uyanıyoruz. Kimsenin umurunda değiliz." ifadelerini kullandı.
Oturduğu binanın bitişiğindeki binadan ayrıldığını belirten Çiğdem Bulut da "Sabaha kadar uyuyamıyoruz. Dün gece yine tüm mahalle sokağa döküldü. Lütfen sesimizi duyun. Bu kadar insan mağdur oldu. Bina ayrıldı, kolonlar çatladı" diye konuştu.