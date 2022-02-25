Mahallenin heyelan kabusu

İnceleme sonrası açıklama yapan Kılıçarslan, "Heyelan bölgesi için çalışmalarımız sürüyor. Buradaki binalar ve oturan vatandaşlarımız tehlike altında. Acil çalışma yapılması gerekmektedir. Bunun için de Vali Ömer Seymenoğlu'nun ve Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'in de bilgileri dahilinde Eğirdir Belediyesi'nin yazısı üzerine Ankara'dan bilirkişi heyeti istedik. Gelecek heyetin ve AFAD Başkanlığı ile bakanlık yetkililerinin vereceği kararı beklemek en doğrusu olacak" diye konuştu.