Mahallenin "Seher ablası", 11 yıldır eşinin en büyük destekçisi

"HEM ÇOCUKLARIMA BAKIYORUM HEM EŞİME DESTEK OLUYORUM"

Kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiğini ifade eden Tülü, "22 yıllık evliyim ve 11 yıldır eşim bu işi yapıyor. Ben normalde kreşte yardımcı öğretmendim. Yardımcı öğretmenliği bıraktıktan sonra bir süre ev hanımı olarak kaldım. Sonra evdeki arta kalan zamanlarımda da ev işlerimden sonra eşime yardıma geliyorum. 11 yıldır bu mahalledeyiz. Herkesin burada Seher ablası oldum. Bundan da çok memnunum. En azından hem burada bir dostane bir durum oluşuyor hem de eşime maddi olarak destekte bulunuyorum. Evliliğin en büyük sırrı kadınların eşlerine destek olması. O yüzden bundan çok gurur duyuyorum.