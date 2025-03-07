Mahallenin "Seher ablası", 11 yıldır eşinin en büyük destekçisi
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve mahallenin 'Seher ablası' olan 41 yaşındaki Seher Tülü, 11 yıldır ev işlerinden arta kalan zamanda esnaf olan eşine de iş yerinde destek oluyor. Evliliklerin en büyük sırrının kadınların eşlerine destek olması olduğunu vurgulayan Tülü, "Hem çocuklarıma bakıyorum hem eşime destek oluyorum" dedi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Seher Tülü (41), çırak bulmakta güçlük çeken eşine çay ocağında yardım ederek aile bütçesine katkı sunuyor. Köprülü Veysipaşa Mahallesi'ndeki eşinin çay ocağına 11 yıl önce gitmeye başlayan Tülü, bu süreçte mahallenin de Seher Ablası odu.