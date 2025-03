Mahallenin "Seher ablası", 11 yıldır eşinin en büyük destekçisi

Çocuklarıma da çok iyi geliyor bu. Hem çocuklarıma bakıyorum hem eşime destek oluyorum. Bu şekilde zamanımı değerlendiriyorum. Ben başladığım zamanlarda çok fazla kadın görülmezdi çay ocaklarında. Ben ilk başladığımda erkekler benden çekinirlerdi. Ama kadınların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Her girdiği yeri çok güzelleştirirler. Bu her zaman böyledir. Kadınların her zaman arkasındayım. Kendimle gurur duyuyorum ve bu şekilde de eşime destek olmaya her zaman devam ediyorum" dedi.