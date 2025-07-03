Mahallenin temel geçim kaynağı: Örtü altı üretim dört mevsim yapılıyor

10 yıldır seracalıkla uğraşan üreticilerden İbrahim Tatlı, domates yetiştiriciliği yaptığını, zaman zaman da ikinci ürün olarak salatalık ektiğini söyledi. Son yıllarda üretimin arttığına dikkat çeken Tatlı, hem bölgeye girdi açısından hem de iş yönünden üretimin güzel olduğunu belirtti. Tatlı, "Ürettiğimiz domatesler Türkiye'nin 15-20 iline gidiyor. Genelde Türkiye içine gönderiliyor. Kalite olarak çok tutuluyor. Ben genelde domates ekiyorum. İkinci üründe kornişon, salatalık gibi türleri ekiyoruz" dedi.





