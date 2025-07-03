Mahallenin temel geçim kaynağı: Örtü altı üretim dört mevsim yapılıyor
Kahramanmaraş'ta Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi'nde dört mevsim örtü altında yerli domates üretimi yapılıyor.
Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi, bölge tarımında seracılığın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkmaya başladı.
Mahallenin temel geçim kaynağını oluşturan örtü altı üretim dört mevsim yapılıyor. Özellikle yerli tohumdan üretilen domatesler, uzun raf ömürleri ve lezzeti iel dikkat çekiyor. Her ay düzenli olarak hasat edilen ürünler Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illere de gönderiliyor.