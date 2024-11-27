Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti: Ateşe verdiği evinde öldü

Çorum'da otomobili ile evini benzin dökerek ateşe veren 68 yaşındaki Ali Rıza Gülbahçe, alevlerin arasında kalıp yaşamını yitirdi. Gülbahçe, 2 ay önce otomobiline ve evine 30 litre benzin bırakıp, evin doğalgazını ocak bağlantısından ayırarak mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti.

Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti: Ateşe verdiği evinde öldü - 1

Çorum'da ev ve otomobilinde yangın çıkaran kişi, evinde ölü bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Eşi evi terk edince bunalıma girdiği öne sürülen Ali Rıza Gülbahçe (68), önce evinin önünde park halinde olan otomobiline benzin dökerek ateşe verdi, ardından 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairesine girdi.

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Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti: Ateşe verdiği evinde öldü - 2

İhbarla adrese sevk edilen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, 4'üncü kattaki daireden patlama sesi geldi.

Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti: Ateşe verdiği evinde öldü - 3

Binadan alevler yükselmeye başladı. Bina sakinleri korku ile kendilerini dışarıya atarken, itfaiye ekipleri evde çıkan yangına da müdahale etti.

Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti: Ateşe verdiği evinde öldü - 4

Alevler söndürüldükten sonra yapılan incelemede Gülbahçe'nin yanmış cesedi bulundu. Gülbahçe'nin benzin döktüğü evini ateşe verdiği belirlendi.

Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti: Ateşe verdiği evinde öldü - 5

Öte yandan Ali Rıza Gülbahçe, geçen eylül ayında otomobiline ve evinin tüm odalarına 30 litre benzin bırakıp, evin doğalgazını ocak bağlantısından ayırarak mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti. Gülbahçe, daha sonra polis tarafından ikna edilerek polis merkezine götürülmüş, işlemleri sonrasında da serbest bırakılmıştı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada da, Gülbahçe'nin 2 Eylül'deki girişiminin ardından "halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan 8 gün tutuklu kaldığı ve 11 Eylül'de tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, Gülbahçe'nin eşinin, yaklaşık 4 ay önce evi terk ederek kadın sığınmaevine yerleştiği kaydedildi.

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