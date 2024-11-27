Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti: Ateşe verdiği evinde öldü

Öte yandan Ali Rıza Gülbahçe, geçen eylül ayında otomobiline ve evinin tüm odalarına 30 litre benzin bırakıp, evin doğalgazını ocak bağlantısından ayırarak mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti. Gülbahçe, daha sonra polis tarafından ikna edilerek polis merkezine götürülmüş, işlemleri sonrasında da serbest bırakılmıştı.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada da, Gülbahçe'nin 2 Eylül'deki girişiminin ardından "halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan 8 gün tutuklu kaldığı ve 11 Eylül'de tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, Gülbahçe'nin eşinin, yaklaşık 4 ay önce evi terk ederek kadın sığınmaevine yerleştiği kaydedildi.