Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti: Ateşe verdiği evinde öldü
Çorum'da otomobili ile evini benzin dökerek ateşe veren 68 yaşındaki Ali Rıza Gülbahçe, alevlerin arasında kalıp yaşamını yitirdi. Gülbahçe, 2 ay önce otomobiline ve evine 30 litre benzin bırakıp, evin doğalgazını ocak bağlantısından ayırarak mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti.
Çorum'da ev ve otomobilinde yangın çıkaran kişi, evinde ölü bulundu.
Olay, saat 10.00 sıralarında Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Eşi evi terk edince bunalıma girdiği öne sürülen Ali Rıza Gülbahçe (68), önce evinin önünde park halinde olan otomobiline benzin dökerek ateşe verdi, ardından 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairesine girdi.