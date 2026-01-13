Mahalleyi karıştıran kavga! Ölü ve yaralılar var

Kavga sırasında grup birbirine taş ve sopayla saldırdı. Çıkan kavgada Übeyt Coşkun (45) tabanca ile göğsünden vurulup kanlar içerisinde yere yığıldı.

Kavgada beş kişi de vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Coşkun ve yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Coşkun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.