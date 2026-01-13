Mahalleyi karıştıran kavga! Ölü ve yaralılar var
13.01.2026 15:38
Son Güncelleme: 13.01.2026 15:43
İHA
Adana'da iki grup arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Olayda bir kişi öldü, beş kişi de yaralandı. Özel harekat polisleri, olayın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı.
Adana'da iki grup arasındaki kavga cinayetle bitti.
Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.
BİR KİŞİ ÖLDÜ, BEŞ KİŞİ YARALANDI
Kavga sırasında grup birbirine taş ve sopayla saldırdı. Çıkan kavgada Übeyt Coşkun (45) tabanca ile göğsünden vurulup kanlar içerisinde yere yığıldı.
Kavgada beş kişi de vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri Coşkun ve yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Coşkun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Polis olayın yaşandığı bölgede husumetli aileler arasında çıkabilecek yeni bir olaya, yoğun güvenlik önlemi aldı.
Özel Harekat timleri ve Çevik Kuvvet Özel Timi mahallede tedbirlerini sürdürürken şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.