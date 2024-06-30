Mahir hoca cinayetinde 11 şüpheli adliyeye sevk edildi: Polis her yerde “Hayalet”i arıyor!

ÇETEDEN KAÇIP ÖĞRETMEN OLDU

Mersin Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2000’de mezun olan, 2006’dan bu yana da Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’nde görev yapan Çoğaç’ın çevresi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen ve saygı gören biri olduğu, hiçbir suça karışmayarak kendisine ve ailesine Kocaeli’de yaşam kurduğu öğrenildi.

Suçsuz yere pusu kurularak öldürülen Mahir Çoğaç’tan geriye ise gözü yaşlı çocukları ve eşi kaldı.