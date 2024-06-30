Mahir hoca cinayetinde 11 şüpheli adliyeye sevk edildi: Polis her yerde “Hayalet”i arıyor!
Kocaeli’de bir lisede müdür yardımcılığı yapan Mahir Çoğaç’ın otomobilinde öldürülmesiyle ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Polis, Çoğaç’ın öldürüldüğü olayda Bayğaralar isimli organize suç örgütünün izine ulaştı. Tetiği çeken D.G’nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Cinayetin Bedirhan Bayğara’nın, Çoğaç’ın kardeşi Y. Çoğaç tarafından öldürülmesiyle ilişkili olduğu ve kan davası nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi. “Hayalet” lakaplı Y. Çoğaç’ın polis tarafından arandığı bildirildi.
Kocaeli’de aracında öldürülen Mahir Çoğaç’ın ölümüne ilişkin soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı.
Olay, 26 Haziran Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Çayırova Mahallesi’ndeki Fatih Caddesi’nde meydana geldi.
Evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç, bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.
Otomobilin yanına yaklaşan zanlı, tabanca ile Çoğaç’ı başından vurdu.
Kanlar içinde kalan Çoğaç yaşamını yitirdi, zanlı ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.