Mahir Hoca cinayetinde "Bayğaralar Çetesi" iddiası!
Kocaeli'de müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 8'i tutuklanırken olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada, cinayetin Adana'da "Bayğaralar Çetesi" olarak bilinen çete ile bağlantısı olduğu iddia edildi.
Mahir Çoğaç'ın kardeşi Emin Çoğaç'ın, 2020'de Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesi olayının şüphelilerinden biri olduğu ve firari olduğu ortaya çıktı. Bu cinayetin ardından uzun yıllardır husumetli olan Çoğaç ve Bayğara aileleri arasında zaman zaman silahlı çatışmaların yaşandığı öğrenildi. Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesinin ardından "Bayğaralar Çetesi" tarafından Emin Çoğaç'ın ağabeyi Mahir Çoğaç'ın ölüm emrinin verildiği öne sürüldü.