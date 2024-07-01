Mahir Hoca cinayetinde "Bayğaralar Çetesi" iddiası!

Cinayetin tetikçisi D.G. ve olay anında gözcülük yaptığı değerlendirilen B.Y., aynı gün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. Bu arada örgütün elebaşı, kırmızı bültenle aranan ve mayıs ayında Yunanistan'da yakalanan Ramazan Bayğara'nın, Mahir Çoğaç'ın ölüm emrini veren isimlerden biri olduğu da iddia edildi.