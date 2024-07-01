Mahir Hoca cinayetinde "Bayğaralar Çetesi" iddiası!

Kocaeli'de müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 8'i tutuklanırken olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada, cinayetin Adana'da "Bayğaralar Çetesi" olarak bilinen çete ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

Mahir Hoca cinayetinde "Bayğaralar Çetesi" iddiası! - 1

Mahir Çoğaç'ın kardeşi Emin Çoğaç'ın, 2020'de Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesi olayının şüphelilerinden biri olduğu ve firari olduğu ortaya çıktı. Bu cinayetin ardından uzun yıllardır husumetli olan Çoğaç ve Bayğara aileleri arasında zaman zaman silahlı çatışmaların yaşandığı öğrenildi. Bedirhan Bayğara'nın öldürülmesinin ardından "Bayğaralar Çetesi" tarafından Emin Çoğaç'ın ağabeyi Mahir Çoğaç'ın ölüm emrinin verildiği öne sürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mahir Hoca cinayetinde "Bayğaralar Çetesi" iddiası! - 2

Ölüm emri sonrası Kocaeli'nin Çayırova ilçesine gelen çete üyesi D.G. (17) ve B.Y. (20), Mahir Çoğaç'ı takibe aldı. Tetikçi olan D.G., evinin önündeki caddede otomobiline binen Mahir Çoğaç'ı başına tabancayla 1 el ateş açarak öldürdü. Bu sırada B.Y.'nin de caddenin karşısında gözcülük yaptığı öne sürüldü.

Mahir Hoca cinayetinde "Bayğaralar Çetesi" iddiası! - 3

Cinayetin tetikçisi D.G. ve olay anında gözcülük yaptığı değerlendirilen B.Y., aynı gün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı. Bu arada örgütün elebaşı, kırmızı bültenle aranan ve mayıs ayında Yunanistan'da yakalanan Ramazan Bayğara'nın, Mahir Çoğaç'ın ölüm emrini veren isimlerden biri olduğu da iddia edildi.

Mahir Hoca cinayetinde "Bayğaralar Çetesi" iddiası! - 4

SAVCILIK, İTİRAZ EDECEK

D.G. ve B.Y.'nin aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklanırken, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılığın 3 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edeceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mahir Hoca cinayetinde "Bayğaralar Çetesi" iddiası! - 5

18 YIL ÖNCE EŞİYLE KOCAELİ'YE TAŞINMIŞ

Öte yandan Mahir Çoğaç'ın, Bayğara ve Çoğaç aileleri arasında uzun yıllardır süren husumet nedeniyle 18 yıl önce eşiyle Adana'dan Kocaeli'ye taşındığı, burada kendine yeni bir hayat kurduğu öğrenildi. Çoğaç'ın 2006 yılından bu yana Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde görev yaptığı belirtildi. Ayrıca dosya kapsamında yapılan araştırmada Çoğaç'ın zaman zaman tehdit aldığı da bildirildi.

Mahir Hoca cinayetinde "Bayğaralar Çetesi" iddiası! - 6
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