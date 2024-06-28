Mahir hocanın infazının altından Bayğaralar çıktı! Kanlı pusunun emri Yunanistan’daki cezaevinden geldi
Kocaeli’nde müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Ekipler çarpıcı ayrıntılara ulaştı. Çoğaç’ın kardeşinin 10 gün önce Adana’da cinayet işlediği, öldürdüğü kişininse bir organize suç örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Müdür yardımcısının öldürülmesi talimatının Yunanistan’da tutuklu olan çete lideri tarafından verildiği öğrenildi.
18 yıllık eğitimci aracına binirken tek kurşunla öldürüldü, cinayetin altından husumet değil çete çıktı.Kanlı pusunun emri ise Yunanistan’dan geldi.