Mahir hocanın infazının altından Bayğaralar çıktı! Kanlı pusunun emri Yunanistan’daki cezaevinden geldi

Olaylarla ilgisi olmayan eğitimcinin ise 17 yaşındaki tetikçi tarafından intikam için öldürüldüğü belirtildi.

29 yaşındaki Ramazan Bayğara’nın Türkiye’ye iade süreci devam ediyor.

Çete elebaşı Bayğara’nın Adana’da çok sayıda cinayetin emrini verdiği ayrıca yaralama, tehdit, yağma gibi suçlara karıştığı öğrenildi.