Mahir hocanın infazının altından Bayğaralar çıktı! Kanlı pusunun emri Yunanistan’daki cezaevinden geldi

Kocaeli’nde müdür yardımcısı Mahir Çoğaç’ın öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Ekipler çarpıcı ayrıntılara ulaştı. Çoğaç’ın kardeşinin 10 gün önce Adana’da cinayet işlediği, öldürdüğü kişininse bir organize suç örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Müdür yardımcısının öldürülmesi talimatının Yunanistan’da tutuklu olan çete lideri tarafından verildiği öğrenildi.

Mahir hocanın infazının altından Bayğaralar çıktı! Kanlı pusunun emri Yunanistan’daki cezaevinden geldi - 1

18 yıllık eğitimci aracına binirken tek kurşunla öldürüldü, cinayetin altından husumet değil çete çıktı.

Kanlı pusunun emri ise Yunanistan’dan geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mahir hocanın infazının altından Bayğaralar çıktı! Kanlı pusunun emri Yunanistan’daki cezaevinden geldi - 2

Kocaeli’de aracına bindiği sırada öldürülen müdür yardımcısı Mahir Çoğaç cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 17 yaşındaki saldırgan ile ona yardım eden zanlının sorgusu devam ediyor.

Cinayeti araştıran Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri çarpıcı ayrıntılara ulaştı.

Mahir hocanın infazının altından Bayğaralar çıktı! Kanlı pusunun emri Yunanistan’daki cezaevinden geldi - 3

ÇETE ÜYESİNİ ÖLDÜRDÜ

Mahir Çoğaç’ın kardeşi Yunus Çoğaç’ın Adana’da 10 gün önce cinayet işlediği öğrenildi.

Öldürdüğü kişi Bedirhan Bayğara’ydı.

Bayğaralar adıyla bilinen suç örgütünün mensubuydu.

Mahir hocanın infazının altından Bayğaralar çıktı! Kanlı pusunun emri Yunanistan’daki cezaevinden geldi - 4

İNFAZ EMRİ CEZAEVİNDEN VERİLDİ

Çetenin elebaşı Ramazan Bayğara ise Interpool tarafından kırmızı bültenle aranan isimdi.

Mayıs ayında Yunanistan’ın Girit Adası’nda yakalanarak tutuklandı.

Ramazan Bayğara’nın intikam için cezaevinden Mahir Çoğaç’ın ölüm talimatını verdiği öğrenildi.

Mahir hocanın infazının altından Bayğaralar çıktı! Kanlı pusunun emri Yunanistan’daki cezaevinden geldi - 5

Olaylarla ilgisi olmayan eğitimcinin ise 17 yaşındaki tetikçi tarafından intikam için öldürüldüğü belirtildi.

29 yaşındaki Ramazan Bayğara’nın Türkiye’ye iade süreci devam ediyor.

Çete elebaşı Bayğara’nın Adana’da çok sayıda cinayetin emrini verdiği ayrıca yaralama, tehdit, yağma gibi suçlara karıştığı öğrenildi.
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