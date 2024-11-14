Mahkeme başkanına mektup yazdı: Seçil Erzan herkesi tefeci ilan etti
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen ve futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan, mahkeme başkanına mektup yazdı. Erzan, mektubunda Arda Turan'ın ana parasının neredeyse tamamını almasına rağmen 7,5 milyon dolar daha talep ettiğini iddia etti. Sadece Fatih Terim ile çalıştığını öne süren Erzan; Volkan Bahçekapılı'yı, Emre Belözoğlu'nu, Buse Terim'i, Arda Turan'ı, Emre Çolak'ı, Muslera'yı ve Selçuk İnan'ı tefecilikle suçladı.
Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor.