Mahkeme iyi hal indirimi uyguladı, acılı anne sinir krizi geçirdi
17.12.2025 14:43
DHA
Antalya'da Fadim Temirhanoğulları'nı öldüren Savaş Temirhanoğulları'na verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis, iyi hal indirimiyle müebbete çevrildi. Karar üzerine cinayete kurban giden kadının annesi sinir krizi geçirdi.
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın yargılandığı davada iyi hal indirimi uygulandı, öldürülen kadının annesi sinir krizi geçirdi.
Olay 12 Eylül 2024'te yaşandı. Savaş Temirhanoğulları isimli adam, boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı silahla vurarak öldürdü.
Cinayetin ardından harekete geçen polis, güvenlik kamerası görüntülerinden, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti.
Ekipler, Temirhanoğulları ve İnal'ı saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Savaş Temirhanoğulları ile kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Fikret İnal tutuklandı.
KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
Savaş Temirhanoğulları'nın eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme, İnal'ın ise eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık suçlamasıyla yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Önceki duruşmada mütalaasını veren savcı, iki sanık için ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezası talep etti.
Son savunmasını yapan sanık Savaş Temirhanoğulları, "Amacım öldürmek değildi, 30 yıldır eşime karşı bir şiddetim olmadı. Pişmanım." dedi.
Olaya müdahil olmadığını iddia eden sanık Fikret İnal ise tahliyesi ve beraatini istedi.
KATİL ZANLISINA İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI
Mahkeme heyeti, Savaş Temirhanoğulları'na ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verip, iyi hal indirimi uyguladı.
Sanığın cezası ömür boyu hapse çevrilirken, diğer sanık Fikret İnal ise 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Temirhanoğulları, hakaret ve tehdit suçlarından da delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.
ACILI ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Duruşma sonrası sinir krizi geçiren maktulün annesi Mediha Saçlı, adliye önünde bayıldı.
Çevrede bulunan sağlık ekibi, Saçlı'ya müdahale etti.
Karara tepki gösteren Mediha Saçlı, "Cezaevinde o suçlular bayram edecek. Çocuklarımız, kadınlarımız öldürülüyor. Verilen ceza hak mıdır? Benim çocuğum toprağın altında yatıyor, öldürüldü. Paramparça edildi. Orada yiyip içip yatacaklar. Ödül gibi ceza." dedi.