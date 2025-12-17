Mahkeme iyi hal indirimi uyguladı, acılı anne sinir krizi geçirdi

Savaş Temirhanoğulları'nın eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme, İnal'ın ise eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık suçlamasıyla yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Önceki duruşmada mütalaasını veren savcı, iki sanık için ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezası talep etti.

Son savunmasını yapan sanık Savaş Temirhanoğulları, "Amacım öldürmek değildi, 30 yıldır eşime karşı bir şiddetim olmadı. Pişmanım." dedi.

Olaya müdahil olmadığını iddia eden sanık Fikret İnal ise tahliyesi ve beraatini istedi.