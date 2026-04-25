Mahkeme salonunda gerilim. "Bu dosya, şov yapılacak bir dosya"

Tutuklu iç mimar Ertan Danacı ise dekorasyon işi yaptığını, iş yaparken de işveren ile sözleşme imzaladığını ve sözleşmenin dışına çıkmadığını söyledi.

Danacı şöyle konuştu:

“Aslında haksız bir linç kampanyası var. İlk başlarda ben buraya tanık olarak gelmiştim ama şu an sanık olarak karşınızdayız. Bu binayı tasarlayan, yapan tutuklu bir kişi kalmadı. Raporlarda kusurlu olmayan ben tutukluyum.

Bu kadar benim lehime olan şeyler varken neden hala tutukluyum? Suçluysam suçumu çekeyim. Hayatım alt üst oldu. Ailem, işim bitti. Kim suçluysa o cezasını çeksin. O yüzden tahliyemi talep ediyorum raporlara göre suçsuzum ve en çok tutuklu bulunan benim."

"SÖZLEŞMEYİ BAKMADAN İMZALADIM"

Tutuklu pastane işletmecisi Mustafa Pekel de suçlamaları kabul etmeyerek bilirkişi raporunda aleyhte olan bölümleri kabul etmediğini belirtip tahliyesini talep etti.

Mahkeme Başkanının, “Sözleşme içeriğine baktığımızda iddia edilen tadilatlar sözleşmede yer almıyor. Sözleşmede şöyle bir ibare var. Yıkım, söküm, molozların kaldırılması işverene ait. Sözleşmenin içeriğini biliyor musun?” diye sorması üzerine Pekel, şu yanıtı verdi:

“Ertan Bey ile işi sözleşme karşılığı verdiğimiz için anahtar teslimi deriz. Sözleşmenin içeriğini de bilmiyorum, sözleşmeye bakmadan imzaladım. Biz Ertan Bey ile buranın ihtiyaçları olan dekorasyonla ilgili anlaşmalar yaparız. Yıkım, sökümle ilgili havalandırma yapılacaksa havalandırma firması aranıyor, su tesisatı yapılacaksa su tesisatçısı aranıyor."

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, “Ertan Danacı sözleşmede ne varsa onu yaptı. Sözleşme dışına çıkmadı o zaman öyle mi anlamalıyım” diye sorması üzerine Mustafa Pekel, “Evet” diye cevap verdi.