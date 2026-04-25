Mahkeme salonunda gerilim. "Bu dosya, şov yapılacak bir dosya"
25.04.2026 08:45
DHA
Kahramanmaraş'ta depremde yerle bir olan Ezgi Apartmanı’yla ilgili davada sanık Sami Kervanoğlu'nun avukat damadı Mesut Çakar "Yüzlerce deprem dosyası var neden onlara yönelik bir hayır için duruşmalara girilmiyor? Çünkü Ezgi Apartmanı şov yapılacak bir dosya" dedi. Bu sözler gerginliğe yol açtı.
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta deprem sırasında yıkılan Ezgi Apartmanı'yla ilgili 7'si kamu görevlisi 11 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.
Mahkeme Başkanı, bir önceki duruşmada Pamukkale Üniversitesi’ne gönderilen dosyayla ilgili raporun ulaştığını söyledi.
8 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 85 sayfalık raporda; müteahhit, statik proje müellifi, fenni mesul, pastane işletmesi ve belediye görevlilerinin asli kusurlu olduğu belirtildi.
Sanıklardan fenni mesul Mehmet Tekin, bilirkişi raporunu kabul etmediğini, heyetin teknik veriler yerine kanaatle hüküm verdiğini söyledi.
Arsa sahibiyle müteahhit arasındaki sözleşmede yer alan ve bu yönden kendisine kusur atfı yapılan dubleks dairenin de binada olmadığını belirten Tekin, “O fotoğraflar tanıtım kataloğu, binada dubleks daire yoktur. Çatıya çıkan merdiven yoktur. Ben 40 yıllık inşaat mühendisiyim fenni mesulün proje denetleme yetkisi yoktur. Bilirkişiler edebiyatçılar gibi rapor yazmasınlar” dedi.
"SUÇLUYSAM SUÇUMU ÇEKEYİM"
Tutuklu iç mimar Ertan Danacı ise dekorasyon işi yaptığını, iş yaparken de işveren ile sözleşme imzaladığını ve sözleşmenin dışına çıkmadığını söyledi.
Danacı şöyle konuştu:
“Aslında haksız bir linç kampanyası var. İlk başlarda ben buraya tanık olarak gelmiştim ama şu an sanık olarak karşınızdayız. Bu binayı tasarlayan, yapan tutuklu bir kişi kalmadı. Raporlarda kusurlu olmayan ben tutukluyum.
Bu kadar benim lehime olan şeyler varken neden hala tutukluyum? Suçluysam suçumu çekeyim. Hayatım alt üst oldu. Ailem, işim bitti. Kim suçluysa o cezasını çeksin. O yüzden tahliyemi talep ediyorum raporlara göre suçsuzum ve en çok tutuklu bulunan benim."
"SÖZLEŞMEYİ BAKMADAN İMZALADIM"
Tutuklu pastane işletmecisi Mustafa Pekel de suçlamaları kabul etmeyerek bilirkişi raporunda aleyhte olan bölümleri kabul etmediğini belirtip tahliyesini talep etti.
Mahkeme Başkanının, “Sözleşme içeriğine baktığımızda iddia edilen tadilatlar sözleşmede yer almıyor. Sözleşmede şöyle bir ibare var. Yıkım, söküm, molozların kaldırılması işverene ait. Sözleşmenin içeriğini biliyor musun?” diye sorması üzerine Pekel, şu yanıtı verdi:
“Ertan Bey ile işi sözleşme karşılığı verdiğimiz için anahtar teslimi deriz. Sözleşmenin içeriğini de bilmiyorum, sözleşmeye bakmadan imzaladım. Biz Ertan Bey ile buranın ihtiyaçları olan dekorasyonla ilgili anlaşmalar yaparız. Yıkım, sökümle ilgili havalandırma yapılacaksa havalandırma firması aranıyor, su tesisatı yapılacaksa su tesisatçısı aranıyor."
Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, “Ertan Danacı sözleşmede ne varsa onu yaptı. Sözleşme dışına çıkmadı o zaman öyle mi anlamalıyım” diye sorması üzerine Mustafa Pekel, “Evet” diye cevap verdi.
"SÖZLEŞMEYİ MUSTAFA BEY İLE YAPMIŞLAR"
Tutuklu bir diğer pastane işletmecisi Sami Kervancıoğlu da suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.
Kervancıoğlu, “Ben zaten daha önceki savunmamda da söylemiştim tadilatlarla bir ilgimin olmadığını. O savunmalarımı tekrar ediyorum. Ertan Danacı ile olan sözleşmeyi Mustafa Bey ile beraber yapmışlar, sözleşmenin içeriğinden bir bilgim yok. Tahliyemi ve beratimi talep ediyorum” dedi.
"ÇÜNKÜ EZGİ APARTMANI DOSYASI ŞOV YAPILACAK BİR DOSYA"
Sanıkların ardından avukatlar savunma yaptı.
Sami Kervancıoğlu’nun damadı avukat Mesut Çakar, dava dosyasının içerik olarak en basit deprem dosyası olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Ama ne yazık ki Twitter yargısı olarak şu anki en zor dosya. Çünkü yargılamanın başından beri iddia makamı sanıklar hakkında lehte ve aleyhte olan delilleri toplamakla görevli bir makam ama sayın iddia makamı bizim lehimize olan bir kelimeyi dahi dosya kapsamına almamıştır."
“Biz iddia makamının dosyaya çok ön yargılı olduğunu veya Twitter mahkemesine uyduğunu düşünüyoruz. Bizim suçumuz sosyal medyada algı yaratmamak mı?”
"Birtakım meslektaşlarım şey yapacak ama yüzlerce deprem dosyası var neden onlara yönelik bir hayır için duruşmalara girilmiyor? Çünkü Ezgi Apartmanı şov yapılacak bir dosya."
"SAYGISIZLIĞIN, TERBİYESİZLİĞİN ANLAMI YOK"
Mesut Çakar’ın bu sözleri, müşteki avukatlarının tepkisini çekti ve duruşmada gerginlik yaşandı.
Avukat Rezan Epözdemir, hem Mesut Çakar’a hem de Mahkeme Başkanı'na tepki göstererek şunları söyledi:
“Bu nasıl bir saygısızlık. Sizin meslektaşınıza hakaret ediyor, saygısızlık yapılıyor kesmiyorsunuz. Aynı şeyi biz yapsaydık keserdiniz sayın başkan. Böyle bir saygısızlık olabilir mi? Kadın gelmiş bizden yardım istiyor, vekilliğini yapmayalım mı? Ben Rönasans’ta yapıyorum, burada yapıyorum, yüzlerce dosyada yapıyorum. Saygısızlığın, terbiyesizliğin anlamı yok. Herkes haddini bilecek."
Epözdemir’in sözlerine taraf avukatları da karşılık verince salonda gerginlik büyüdü. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı duruşmaya ara verdi.
ERTAN DANACI'YA TAHLİYE
Mahkeme heyeti Ertan Danacı’nın tahliyesine, Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Heyet ayrıca raporun bazı bölümlerinde içerik ve sonuç arasında çelişki olduğundan dolayı dosyanın ek rapor için aynı bilirkişiye gönderilmesine, son rapora göre kusur atfedilen belediye görevlileri Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Sezal hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
“Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılanan kamu görevlilerinin suç vasıflarının değişme ihtimaline karşı “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan ek savunmalarının alınması kararlaştırıldı.
Dava 6 Temmuz’a ertelendi.