Mahkemede kan donduran ifadeler: Eşini oğlunun pantolonuyla boğarak katletmiş
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller'i boğarak öldüren Gökhan Eller'in mahkemedeki ifadeleri kan dondurdu. Eller, eşini oğlunun pantolonuyle boğarak öldürdüğünü itiraf ederken Selda Eller'in kendisini aldattığını ve kışkırttığını öne sürdü.
Yunusemre Belediyesi'nde çalışan Gökhan Eller ile güzellik salonu işletmecisi Selda Eller, anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.
Mahkemeden duruşma tarihi beklenirken 23 Eylül'de Selda Eller, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şiddet gördüğünü belirterek eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Karar polis tarafından Gökhan Eller'e bildirilirken,iddiaya göre, Selda Eller eşini arayarak eve gelip eşyalarını almasını söyledi.
Güzelyurt Mahallesi'ndeki eve giden Gökhan Eller, çıkan tartışma sonrası iki çocuğunun annesi Selda Eller'i eline geçirdiği bir bez parçasıyla boğarak öldürdü. Gökhan Eller, ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu.
Gökhan Eller, emniyetteki işlemlerin ardından 24 Eylül'de tutuklandı.