Mahkemeden emsal karar: Annesini icra yoluyla görebiliyor

Mahkeme, kanunda "Ana ve babadan her biri, velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına sahiptir" şekliye güvence altına alınan şahsi ilişki kurma hakkını, emsal bir karara imza atıp "18 yaşından büyükler" için uyguladı.

Hakim, çocuğun her ne kadar ergin olmuş olsa da görme imkanı bulamadığı, anne-babanın ise kendi inisiyatifiyle çocuğunu göremeyecek kadar yaşlı ve hasta olması gibi bu dosyaya konu olayda da yine aynı kanun maddesinin kıyasen uygulanması gerekeceğine kanaat getirdi.