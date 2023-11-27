Mahkemeden emsal karar: Annesini icra yoluyla görebiliyor
İzmir'de yaşayan Semra Gültekin geçen yıl ablası Seval Ünal'a misafirliğe gönderdiği demans hastası annesi Yıldız Gültekin'in bir daha kendisine gösterilmediği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Mahkeme emsal bir karara imza atıp Gültekin'in annesini her ayın ilk cuma günü icra kanalıyla görebilmesine karar verdi. Gültekin'in avukatı ise kanunda bu hususta bir düzenleme yapılmadığının altını çizerek "Bu karar Türkiye'de ilk karardır." dedi.
İzmir'de yaşayan gıda mühendisi Semra Gültekin, iddiaya göre, 25 Mart 2022'de, demans hastası olan annesi Yıldız Gültekin'i Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan ablası eczacı Seval Ünal'ın yanına misafir olarak gönderdi.
Ancak Gültekin, annesinin kendisine gösterilmediği iddiasıyla avukatı Erdoğan Zeren aracılığıyla durumu yargıya taşıdı.