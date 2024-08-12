Mahkeme kararı bozdu: Kibar uykusunda mı öldürüldü yoksa uyanıkken mi?

“EN AĞIR CEZA VERİLSİN”

Kibar Özten’in ailesinin avukatları, maktulün uyurken savunmasız bir şekilde öldürüldüğünü öne sürerek, tutuklu sanığın işlediği suçun 5237 Sayılı TCK 82/1-d maddesinin yanı sıra 5237 Sayılı TCK 82/1-e maddesini de barındırdığını ilerleyen aşamalarda af veya ceza indirimi gibi durumlardan faydalanmaması için 2 nitelik halden de cezalandırılması gerektiğini, infazı için maddenin en ağır hali ile uygulanmasını istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin aldatılması nedeniyle bu suçu işlediğini ileri sürerek haksız tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.