Mahkeme kararı bozdu: Kibar uykusunda mı öldürüldü yoksa uyanıkken mi?
Adana’da eşi Kibar Özten’i başına yastık koyup, tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Ozan Ali Özten’in cezası, eksik soruşturma yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. Ceza Dairesi, “Yastık ile Kibar’ın basına bastırdım, kendisine ‘Allah rahmet eylesin, şehadet getir’ dedim, ateş ettim. O sırada sabah ezanı okunuyordu.” diyen sanığın, Kibar Özten’i uykuda mı yoksa uyanıkken mi öldürdüğünü, ayrıca maktulün ilişkisi olduğu öne sürülen kişi ile olay tarihinde görüşüp, görüşmediğinin araştırılmasını istedi.
Adana’da eşini öldüren sanığa verilen ceza bozuldu.
Yurt dışında yük gemisinde motor ustası olarak çalışan Ozan Ali Özten, 14 Ağustos 2021’de iş yerinden izin alıp eşi Kibar Özten’e haber vermeden Çukurova ilçesindeki evlerine geldi.
Özten, bir gün sonra çocukları diğer odada uyurken eşi Kibar ile kendisini aldattığını öne sürerek tartıştı.
Tartışma kısa sürede büyüyünce Ozan Ali Özten, eşinin başına tabancayla ateş edip öldürdü.