Mahkumlara af çıkacak mı? (11. Yargı Paketi neleri kapsıyor) | İnfaz düzenlemesi son durum gelişmeleri
11. Yargı Paketi çalışmaları sürerken gözler Meclis’e çevrildi. Mahkum ve cezaevlerinde yakınları bulunanlar yeni yargı paketi çalışmalarında infaz düzenlemesi olup olmadığını merak ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler herkesin cevabını merakla beklediği infaz düzenlemesi tartışmalarına son noktayı koydu. 11. Yargı Paketi maddeleri arasında telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, bilişim yoluyla dolandırıcılık, trafikte işlenen suçlar, küçük yaşta suça sürüklenen çocuklar, ağırlaştırılmış müebbet, örgüt suçlarına yönelik birçok düzenleme yer alacak. Peki Mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi infaz düzenlemesi olacak mı? İşte, 11. Yargı Paketi çalışmalarında son durum…
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada 11. Yargı Paketi çalışmalarına ilişkin son durumu aktarmıştı. Yeni Yargı düzenlemesinde bilişim suçlarıyla dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin yeni cezalar olacağı birçok kez dile getirildi. Sanal bahis, sanal kumar ve toplumu rahatsız eden konularla ilgili taslak milletvekili onayına sunuldu. 11. Yargı Paketi’nde yer alacak bir diğer önemli konu ise kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamalarında havaya ateş açanlara yönelik olacak. Bu eylemleri cezalandıran bir madde ceza kanununda yer alacak. Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik bir düzenleme de görüşülecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise infaz düzenlemesi tartışmalarına son noktayı koydu. Peki Mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi maddeleri neler? İşte, detaylar…