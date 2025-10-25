Mahkumlara af çıkacak mı? (11. Yargı Paketi neleri kapsıyor) | İnfaz düzenlemesi son durum gelişmeleri

11. Yargı Paketi çalışmaları sürerken gözler Meclis’e çevrildi. Mahkum ve cezaevlerinde yakınları bulunanlar yeni yargı paketi çalışmalarında infaz düzenlemesi olup olmadığını merak ediyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler herkesin cevabını merakla beklediği infaz düzenlemesi tartışmalarına son noktayı koydu. 11. Yargı Paketi maddeleri arasında telefon dolandırıcılığı, sanal bahis, bilişim yoluyla dolandırıcılık, trafikte işlenen suçlar, küçük yaşta suça sürüklenen çocuklar, ağırlaştırılmış müebbet, örgüt suçlarına yönelik birçok düzenleme yer alacak. Peki Mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi infaz düzenlemesi olacak mı? İşte, 11. Yargı Paketi çalışmalarında son durum…

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada 11. Yargı Paketi çalışmalarına ilişkin son durumu aktarmıştı. Yeni Yargı düzenlemesinde bilişim suçlarıyla dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin yeni cezalar olacağı birçok kez dile getirildi. Sanal bahis, sanal kumar ve toplumu rahatsız eden konularla ilgili taslak milletvekili onayına sunuldu. 11. Yargı Paketi’nde yer alacak bir diğer önemli konu ise kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamalarında havaya ateş açanlara yönelik olacak. Bu eylemleri cezalandıran bir madde ceza kanununda yer alacak. Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik bir düzenleme de görüşülecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise infaz düzenlemesi tartışmalarına son noktayı koydu. Peki Mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi maddeleri neler? İşte, detaylar…

11. YARGI PAKETİ’NDE İNFAZ DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Adalet Bakanlığı tarafından çalışılan 11. Yargı Paketi kapsamında infaz düzenlemesine ilişkin bir madde bulunmuyor. Genel af, kısmi af, denetimli serbestliğe yönelik güncel bir çalışma üzerinde durulmayacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz paketinin ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele alınması gerektiğini hatırlatarak “ Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. Milletvekili arkadaşlarımız ayrı bir başlıkta onun çalışmalarına devam ediyor. O da neticelendiğinde gündemimize alacağız." dedi.

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Yeni Yargı Paketi çalışmalarında trafik ihlallerine ilişkin düzenlemeler, çocuk yaşta suça sürüklenenler, sanal bahis, sanal kumar, internet ve telefon dolandırıcılığına yönelik önemli maddeler yer alacak. 11. Yargı Paketi’nde şu maddelerin yer alması bekleniyor;

Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları,

Telefon dolandırıcılığı,

Sanal bahis,

Sanal kumar,

Kutlama günlerinde taşkınlık çıkaranlar,

Trafikte yol kesenler,

Küçük yaşta suça sürüklenen çocuklar,

Ağırlaştırılmış müebbet,

Örgüt suçlarına yönelik düzenleme,

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adalet Bakanlığı ve TBMM Adalet Komisyonu yeni yargı paketine ilişkin çalışmalarını tamamlamak üzere. 11. Yargı Paketi’nin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yargı paketi Meclis’e sunulacak onaylanması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe girecek.

