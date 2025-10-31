Mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesi var mı? (Adalet Bakanlığı çalışması)

11. YARGI PAKETİ’NDE MAHKUMLARA AF VAR MI?

Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni yargı paketi çalışmalarında sona gelindi. 11. Yargı Paketi’nde cezaevindeki mahkumların cezasında indirim veya affa ilişkin bir düzenleme bulunmuyor.



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, infaz paketinin ayrı bir başlıkta sadece infaz düzenlemesi olarak ele alınması gerektiğini hatırlatarak “ Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir İnfaz Kanunu'na ihtiyaç var ama 11. Yargı Paketi içerisinde yer almayacak. “ ifadelerini kullandı.



