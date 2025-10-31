Mahkumlara af çıkacak mı? 11. Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesi var mı? (Adalet Bakanlığı çalışması)
11. Yargı Paketi çalışmaları kapsamında birçok suça yönelik ceza artırımı gelecek. Taslak çalışma tamamlandıktan sonra Meclis’te görüşülecek ve onaylanması durumunda Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İnfaz düzenlemesiyle ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklama yaptı. Yeni yargı paketiyle bilişim, sanal bahis, sanal kumar, örgüt suçları ve diğer birçok suça yönelik düzenlemeyi içeriyor. Peki Mahkumlara af çıkacak mı, infaz düzenlemesi gelecek mi? İşte, Adalet Bakanlığı çalışmalarında son durum…
Yeni yargı paketiyle birlikte bilişim yoluyla dolandırıcılık, sanal bahis, sanal kumar, ağırlaştırılmış müebbet, telefon dolandırıcılığı ve diğer birçok cezaya yönelik düzenleme yapılacak.
Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketi çalışmalarında sona gelirken taslak üzerinde düzenlemeler yapıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra milletvekili onaylarına sunulacak ve Meclis’ten geçmesi durumunda Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yürürlüğe gürecek.
Mahkumlar için infaz düzenlemesine yönelik yeni bir hazırlık yapıldığı sosyal medyada ve bazı platformlarda iddia edilmişti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Peki 11. Yargı Paketi maddeleri neler? İşte, çalışmaya ilişkin son durum…